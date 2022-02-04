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Оце сусіди... Угорщина поставила ще одну підніжку Україні в НАТО

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 лютого, 13:55
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Угорщина заблокувала прийняття України до Об'єднаного центру з кібероборони
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру кібероборони НАТО. Про це повідомила Європейська правда з посиланням на джерело, що брало участь у процесі.

Джерело підтвердило, що правом вето скористалася саме Угорщина.

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Про факт блокади однією з держав Альянсу напередодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, але країни не назвав.

"Є такий інститут, який називається "Кібер-НАТО". І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само як у НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от: одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні у цьому шановному інституті", – сказав Данілов у програмі "Право на владу".

Секретар РНБО наголосив, що це сталося, попри те, що в Україні триває війна та постійно відбуваються кібератаки.

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"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили. Одна країна з усіх, хто входить до цього Альянсу проти. То це партнери в лапках чи це партнери, які, як кажуть, щирі?" – сказав Данілов.

Політичне питання

Ситуацію прокоментував в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко, заступник голови комітету та голова підкомітету цифрової та смартінфраструктури, електронних комунікацій та кібербезпеки комітету ВР з питань цифрової трансформації.

"Я не скажу, що це стало для мене новиною. Про те, що немає консенсусу, було відомо ще у липні минулого року, коли керівник цього центру заявив, що зараз консенсусу немає. Але тоді вони не коментували це питання. І ще немає офіційного повідомлення про те, що саме Угорщина це заблокувала. Чому це відбувається? Я думаю, це 100% не пов'язано з питаннями кібербезпеки, це радше політичне питання. Але, з іншого боку, я розумію, що ми єдина країна в Європі, яка має такий досвід протистояння кіберзагрозам. Я не розумію, чому Євросоюзу не потрібний наш досвід. Я впевнений, ми могли б не тільки вчитися в них, а й навчати чогось їх", – сказав він.

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Що таке "Кібер-НАТО"

Об'єднаний центр кібероборони НАТО має акредитацію НАТО, формально не входячи до командної структури. Центр дуже впливає на дії Альянсу у сфері кіберзахисту. Його заснували сім країн, зараз до нього входять 20 учасників – 17 членів НАТО та три країни-партнери.

У центрі разом працюють військові, цивільні представники уряду. Робота сфокусована на трьох основних напрямках: дослідження, тренування та навчання.

Україна подала офіційний запит щодо приєднання до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО у серпні 2021 року.

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