У РФ вже занервували через військовий облік жінок в Україні – перша реакція

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко називає "військовою істерією" постановку жінок на військовий облік в Україні і запевняє, що Росія не збирається нападати на Україну
Про це вона сказала на пресконференції.
Війна з Україною
Вона зазначила, що нібито проведено потужну інформаційну атаку, щоб сформувати думку у світовій спільноті про те, що Росія готується напасти на Україну. Тобто війська РФ поблизу українських кордонів, судячи з її слів, ні про що не говорять.
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"Це, безумовно, інформаційна груба русофобська атака на Росію. Усі ці домисли про те, що ми готуємось нападати… Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає. Фейкова історія про формування громадської думки проти Росії", – сказала Матвієнко, але забула згадати про війська РФ біля України.
Військовий облік жінок в Україні
Також вона прокоментувала військовий облік для жінок в Україні, назвавши його "воєнною мобілізацією".
"От зараз як оцінити: в Україні оголошено військову мобілізацію жінок. Усі жінки, навіть вагітні, мають і повинні піти у військкомат і стати на облік. Як назвати це, окрім як воєнною істерією?! Щодня, навіть із праски, не лише з телевізора та з радіо: "Росія — агресор, Росія готується напасти, готуємось до війни". Я не знаю жодної країни світу, де було б оголошено мобілізацію жінок до 60 років, якщо не помиляюся", – сказала голова Ради Федерації РФ.
А що насправді із військовим обліком для українських жінок?
- Днями Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значитися у ньому до 60 років. Серед таких професій опинилися менеджери, головні бухгалтери, листоноші та багато інших. Читайте детальніше, навіщо це потрібно і що буде у разі вторгнення Росії.
- Начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко розповідав, як і куди подавати жінкам документи для військового обліку.
- "Косити" не радимо – за статтею 210 КУпАП встановлено штрафи для військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. За ухилення – адмінштраф від 850 до 1700 гривень. Штрафи можуть зачепити і роботодавців. Вони будуть зобов'язані контролювати, чи перебувають їхні робітниці на військовому обліку, якщо професія є у списку. Якщо вони цього не робитимуть, то можуть заплатити від 5100 до 8500 гривень за порушення.
- Також ми дізналися, чи українок скликатимуть на військові збори.