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Україна поставила ультиматум Росії через війська на кордоні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 17:53
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Глава МЗС України заявив, що Росія має повідомити про типи озброєнь та техніки
Дмитро Кулеба сказав, що Росія має надати точні райони проведення військової діяльності.
Дмитро Кулеба сказав, що Росія має надати точні райони проведення військової діяльності. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна звернулася до Російської Федерації із запитом про надання роз'яснень щодо військової діяльності РФ у районах, що прилягають до території України, а також у тимчасово окупованому Криму.

Про це у себе на сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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48 годин на відповідь

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки – згідно з розділом III Віденського документа – і звернулися до Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, що прилягають до території України та у тимчасово окупованому Криму", – зазначив він.

За словами міністра, згідно з положеннями Віденського документа, Росія має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Укрінформ

Також РФ має повідомити про типи озброєнь та військової техніки.

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"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої інформації Україна звернеться до РФ та інших держав-учасниць Віденського документа зі скликанням зустрічі, на якій РФ має надати роз'яснення", – написав Кулеба.

Що таке Віденський документ

Віденський документ – це міжнародна угода держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), призначена для реалізації заходів довіри та безпеки в регіоні.

Серед положень документа – щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасниць, повідомлення військового характеру для зменшення ризику, включаючи консультації про незвичайну військову діяльність та небезпечні інциденти, попередні повідомлення щодо певних видів військової діяльності, спостереження за певними видами військової діяльності тощо.

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Загроза вторгнення Росії

Біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію. 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Путін зібрав 100-тисячну армію біля України. Він також розповів про безпеку всередині держави та біля її кордонів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Нагадаємо, керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.

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