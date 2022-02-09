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Російська загроза та криза в економіці: про що говорили на форумі "Україна післязавтра"

Павло Заяць Павло Заяць
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9 лютого, 21:47
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Гості заходу обговорили виклики для країни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 9 лютого відкрився форум "Україна післязавтра", метою якого є робота над планом перезавантаження та розвитку України.

На форумі зібралися відомі політики, бізнесмени, вчені та громадські діячі, щоб обговорити ключові виклики для країни. Гості заходу поділилися очікуваннями від форуму "Україна післязавтра".

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Ексглава МЗС України Павло Клімкін зазначив, що це "форум тих, хто не боїться Путіна, не боїться коронавірусу, але відповідально та згуртовано ставиться до майбутнього".

"Цей форум небайдужих, коли у кожного є одна ідея і кожен отримує від цього сенс дискусії. Ми маємо говорити сьогодні про Україну, інакше у нас не буде ні завтра, ні післязавтра. Це не якийсь слоган чи формальний девіз. Зрештою, нам потрібна стратегія. Це постійно кажуть нам наші партнери, це постійно говоримо ми", – наголосив Клімкін.

Ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза назвав серйозний виклик для України:

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"Ще одна криза в Україні: немає грошей у бюджеті. І тому влада намагається хоч якось витягти гроші з бізнесу. Під загрозою малий, середній та великий бізнес – усі ті, хто зараз сплачує податки".

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що у влади сьогодні "немає плану, немає бачення, як жити далі, яким чином розвиватися".

"Тому ми хочемо обговорити не з політиками, не з владою, не з опозицією, а з експертами, професіоналами, активними громадянами, яким має бути план нашої країни", – сказав Рябошапка.

За його словами, цей план має стосуватися і подолання викликів для безпеки:

"Ми знаємо, що один із найбільших за час нашої незалежності виклик – це війська РФ на українському кордоні. Ми маємо інший важливий виклик – відсутність справедливих судів. І правоохоронна система, на жаль, становить сьогодні загрозу не лише для кожного українця, а й для бізнесу, для нашої країни. І, звісно, це питання добробуту".

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Екссекретар РНБО Олександр Данилюк зазначив, що для стабілізації економіки Україні потрібна прогнозована політика.

"Нам насамперед потрібна прогнозована розумна політика, а це питання не лише грошей. Отримає, наприклад, зараз влада 5 мільярдів грошей. На що ці гроші підуть? Вони не використовуються для закупівлі зброї для армії. І влада не турбується про бізнес. Треба розуміти, що влада має свою риторику, а потреби кожного українця дуже сильно відрізняються від неї", – сказав екссекретар РНБО.

На форумі підготують покроковий план для України

Форум "Україна післязавтра" підготує покроковий план дій для розвитку України та дасть зрозумілі відповіді на питання безпеки, справедливості та добробуту. Про це повідомили співзасновники Центру національної стійкості та розвитку Олександр Данилюк, Павло Клімкін та Руслан Рябошапка.

У форумі "Україна післязавтра" також взяли участь відомі політики, експерти та громадські активісти, зокрема Андрій Загороднюк, Геннадій Зубко, Павло Кухта, Сергій Фурса, Юрій Бутусов, Олег Сенцов, Андреас Умланд, Лілія Гриневич, Вікторія Войцицька, Михайло Жернаков, Віталій Шабунін, Віктор Трепак, Борислав Береза ​​та інші, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, Центр національної стійкості та розвитку заснували у 2020 році міністр фінансів України (2016-2018), секретар РНБО (2019) Олександр Данилюк, міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін та генеральний прокурор (2019-2020) Руслан Рябошапка.

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