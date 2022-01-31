Україна зупинить Путіна: Кулеба пригрозив "тоннами аргументів"

Міністр розповів про військову допомогу від Заходу

Кулеба заявив, що Україна має "тонни аргументів" на переговорах. Колаж "Сьогодні"

Україна має у своєму користуванні "комплексний пакет стримування Росії", який вміщує десятки тонн оборонного озброєння від західних союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок, 31 січня, передає Укрінформ.

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"Усі спроби зараз нав'язати думку, що Україна недооцінює загрозу або недостатньо готується до різних сценаріїв, є абсолютно помилковими, оскільки ми були перші, хто запропонував відповідь на проблему – це комплексний пакет стримування Росії", – заявив міністр.

Глава МЗС нагадав, що цей пакет був запропонований партнерам у листопаді 2021 року, а сьогодні він вже наповнений конкретним змістом: Україна отримує посилену політичну підтримку у сфері безпеки та економічну підтримку від світових партнерів.

"Хочу наголосити, що десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають в Україну, – це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна передовсім для того, щоб її не довелося застосовувати", – зазначив глава МЗС.

Дмитро Кулеба

Що ще сказав Кулеба

Міністр закордонних справ прокоментував заяви Росії про початок відведення військ Західного військового округу після навчань. За його словами, невідомо, куди Росія відводитиме їх.

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"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ саме собою є позитивним сигналом, з іншого боку, поки що не відомо, звідки саме відводять відповідні підрозділи, в якому обсязі і як це відведення сприяє деескалації ситуації. Тобто потрібно дивитися на це комплексно, мало сказати, що ми когось чи щось відводимо", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну одночасно приїдуть три прем'єр-міністри – з Великої Британії Борис Джонсон, із Польщі Матеуш Моравецький, із Нідерландів Марк Рютте.

Кулеба зазначив, що прем'єр-міністри прибудуть в Україну "буквально днями".

Як союзники озброюють Україну

21 січня в Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрози вторгнення РФ. Зазначають, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть провадити підготовку українських військовослужбовців.

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Крім цього, 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня в аеропорт "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів схвалив президент США Джо Байден у грудні.

Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовували афганські чиновники для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Зі свого боку міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявляла, що Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових касок.