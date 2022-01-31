Кулеба сумнівається у відведенні військ Росії від кордонів

Міністр вважає, що потрібно більше інформації

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Недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому заяви Росії про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу вимагають детальнышої інформації та перевірки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повыдомляє Укрінформ.

За його словами, інформація про те, що Росія після навчань відведе війська – це хороша новина, але не відомо, куди вони відводитимуть їх.

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"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ – це вже позитивний сигнал, з іншого боку, поки що невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі, і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації. Тобто потрібно дивитися на це комплексно, мало сказати, що ми когось чи щось відводимо", – сказав Кулеба.

Він нагадав, що 2021 року РФ почала стягувати війська до кордонів з Україною, а потім оголосила, що це нібито навчання.

"Загалом, поки що недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому перш ніж давати оцінку будь-якому її кроку, потрібно дійсно переконатися, що відбувається саме те, що Росія має на увазі", – резюмував міністр.

Що цьому передувало

У лютому Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. У зв'язку з цим кілька місяців стягувалося озброєння.

Де базуються російські війська біля кордонів України

12 січня була оприлюднена інтерактивна карта, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.