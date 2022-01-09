Росія провела нові навчання в окупованому Криму – що відпрацьовували

Готуючись до переговорів щодо нерозширення НАТО, Москва продовжує проводити військові навчання у безпосередній близькості від нашої території та в окупованому Криму. Нині стало відомо, що російські військові відпрацювали навички знищення ворожих безпілотників.
Про це повідомляє ТАРС з посиланням на Міноборони Росії.
Що відомо
Російські військові тренувалися "знищувати" ворожі безпілотні літальні апарати. У пресслужбі Чорноморського флоту РФ зазначили, що навчання були організовани для перевірки готовності військових сил Росії.
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"Під час заходу було відпрацьовано питання виявлення та супроводу літальних апаратів, у тому числі на надмалих висотах", – йдеться у заяві військових.
До навчань також було залучено зенітні ракетні та радіотехнічні підрозділи ВПС та ППО Південного військового округу РФ, а також літаки-розвідники Су-24МР та винищувачі Су-27 та Су-30СМ.
Обстановка
- Не виключено, що ці навчання викликані тим фактом, що на озброєнні української армії поставлені перші ударні безпілотники "Байрактар" та Україна готується закупити нову партію. Міністр оборони України Олексій Резніков наприкінці минулого року заявив, що Україна додатково планує придбати ці безпілотники у Туреччини 2022 року.
- 26 жовтня Збройні сили України вперше застосували ударний дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбасі, раніше закуплені у Туреччини.
- Через використання Україною сучасної зброї у лавах російських військових експертів почалася паніка, а західні партнери висловили занепокоєння.