Россия провела новые учения в оккупированном Крыму – что отрабатывали

Москву очень беспокоит наличие у Украины беспилотников

Российские военные отрабатывали отражение атаки дронов / Коллаж "Сегодня"

Готовясь к переговорам по нерасширению НАТО, Москва продолжает проводить военные учения в непосредственной близости от нашей территории и в оккупированном Крыму. Нынче стало известно, что российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

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Что известно

Российские военные тренировались "уничтожать" вражеские беспилотные летательные аппараты. В пресс-службе Черноморского флота РФ отметили, что учения были организованы для проверки готовности военных сил России.

"В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", – говорится в заявлении военных.

К учениям также были привлечены зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа РФ а также самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.

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