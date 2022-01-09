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Россия провела новые учения в оккупированном Крыму – что отрабатывали

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 января, 16:09
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Москву очень беспокоит наличие у Украины беспилотников
Российские военные отрабатывали отражение атаки дронов / Коллаж "Сегодня"
Российские военные отрабатывали отражение атаки дронов / Коллаж "Сегодня"

Готовясь к переговорам по нерасширению НАТО, Москва продолжает проводить военные учения в непосредственной близости от нашей территории и в оккупированном Крыму. Нынче стало известно, что российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

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Что известно

Российские военные тренировались "уничтожать" вражеские беспилотные летательные аппараты. В пресс-службе Черноморского флота РФ отметили, что учения были организованы для проверки готовности военных сил России.

"В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", – говорится в заявлении военных.

К учениям также были привлечены зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа РФ а также самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.

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Обстановка

  • Не исключено, что данные учения вызваны тем фактом, что на вооружении украинской армии поставлены первые ударные беспилотники "Байрактар" и Украина готовится закупить новую партию. Министр обороны Украины Алексей Резников в конце прошлого года заявил, что Украина дополнительно планирует приобрести эти беспилотники у Турции в 2022 году.
  • 26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили ударный дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе, ранее закупленные у Турции.
  • Из-за использования Украиной современного оружия в рядах российских военных экспертов началась паника, а западные партнеры высказали озабоченность.

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