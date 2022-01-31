Кулеба сомневается в отводе войск России от границ

Министр считает, что нужно больше информации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Коллаж: Сегодня

Недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому заявления России о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа требуют более подробной информации и проверки. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

По его словам, информация о том, что Россия после учений отведет войска – это хорошая новость, но не известно, куда они будут отводить их.

Реклама

"С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск – это само по себе является положительным сигналом, с другой стороны, пока неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме, и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть, нужно смотреть на это комплексно, мало сказать, что мы кого-то или что-то отводим", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что в 2021 году РФ начала стягивать войска к границам с Украиной, а потом объявила, что это якобы учения.

"В общем, пока недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому прежде чем давать оценку любому ее шагу, нужно действительно убедиться, что происходит именно то, что Россия имеет в виду", – резюмировал министр.

Что этому предшествовало

В феврале Россия и Беларусь проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. В связи с этим несколько месяцев стягивалось вооружение.

Где базируются российские войска у границ с Украиной

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.