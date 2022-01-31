Кулеба сомневается в отводе войск России от границ

Недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому заявления России о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа требуют более подробной информации и проверки. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.
По его словам, информация о том, что Россия после учений отведет войска – это хорошая новость, но не известно, куда они будут отводить их.
"С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск – это само по себе является положительным сигналом, с другой стороны, пока неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме, и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть, нужно смотреть на это комплексно, мало сказать, что мы кого-то или что-то отводим", – сказал Кулеба.
Он напомнил, что в 2021 году РФ начала стягивать войска к границам с Украиной, а потом объявила, что это якобы учения.
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"В общем, пока недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому прежде чем давать оценку любому ее шагу, нужно действительно убедиться, что происходит именно то, что Россия имеет в виду", – резюмировал министр.
Что этому предшествовало
- 29 января Россия завила, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.
- 31 января российское военное командование отчиталось о завершении военных учений флота в Черном море. Подразделения боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота.
- 9 января Россия провела новые учения в оккупированном Крыму. Российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.
- В декабре 2021 года военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. Там РФ проводила стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.
- В сентябре 2021 в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
В феврале Россия и Беларусь проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. В связи с этим несколько месяцев стягивалось вооружение.
Где базируются российские войска у границ с Украиной
12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.