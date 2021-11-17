"У нас люблять американські гірки": студенти оцінили рівень життя в Україні

Сьогоднішні студенти скаржаться на нестабільність, маленькі зарплати та дивуються антивакцинаторам

Студенти чудово орієнтуються в тому, що відбувається в країні / Колаж "Сьогодні"

Українські студенти з різних регіонів країни розповіли в інтерв'ю "Сегодня" до Дня студента, що вони думають про ситуацію в Україні.

Думки студентів

Учениця 3-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Софія Сукач бачить, що ситуація непроста.

Реклама

"З огляду на війну з обох фронтів — східного та ковідного, ситуація не проста. Але я реально не люблю скаржитися, оскільки певна можливість реалізуватися і жити краще все ж таки є. На жаль, це не стосується педагогів, медиків, захисників — вони виконують святу місію, тому заслуговують на краще життя за замовчуванням", – каже дівчина.

Студентка 3-го курсу Київського національного університету культури та мистецтв Олександра Бондар порівняла те, що відбувається в країні з "американськими гірками".

"Не хочу здаватися якоюсь буркотливою бабусею, але перше слово, яке спадає на думку – це нестабільність: то все дуже класно, то все трохи гірше. Загалом – якась гра контрастів. Можливо, наша верхівка влади любить американські гірки, тому й ми з ними катаємось", – резюмувала Олександра.

Реклама

Олександр Пономаренко (студент 1-го курсу Запорізького національного університету) порівняв можливості заробітку у Польщі та Україні, і наша країна у його рейтингу програла.

"Все пізнається в порівнянні, і, як на мене, з рівнем життя все не так добре, як хотілося б. Як приклад можна взяти ту ж Польщу, в яку українці різко вирішили поїхати на заробітки. Якщо за одну мінімальну зарплату там можна купити Daewoo Lanos, і водночас у людини залишаться гроші на проживання, то в Україні не факт, що через рік зможеш дозволити собі машину! Така ж ситуація і з нерухомістю. Кожній сім'ї потрібна квартира, та не всі можуть собі дозволити власне житло. Як на мене, це неправильно", – зауважив Олександр.

Людмила Козловська (Івано-Франківськ) – студентка 2-го курсу Університету Короля Данила: "Якщо говорити загалом, ситуація в Україні непогана. Але мене бентежить, що люди не вірять в силу вакцинації, саме тому ми спостерігаємо багато летальних випадків".

Реклама

Наше майбутнє

Студенти, з якими поспілкувалося "Сьогодні", поділилися своїми думками з низки тем.