"Говорив – усі будуть добре жити, а на ділі…": студенти дали оцінку Зеленському

Студенти багато в чому розчарувалися у Зеленському

/ Фото: Колаж: Сьогодні

17 листопада відзначають Міжнародний день студента. Журналісти Сьогодні вирішили поцікавитися в абітурієнтів, що вони думають про нинішнього президента України Володимира Зеленського і його досягнення на посаді.

За словами студентки 3-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Софії Сукач, вона не вважає Володимира Зеленського добрим лідером, а також, що йому важко справлятися з усіма завданнями.

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"Думаю, що справляється, хоч і важко йому, бідному. Досі не вважаю його відмінним лідером країни, проте насправді набагато краще, ніж очікувалося... Особисто для мене найголовніше те, що він не здав країну проросійським силам".

Натомість студент 1-го курсу Запорізького національного університету Олександр Пономаренко сказав, що розчарувався в українському лідері через інформацію про офшори.

"До Зеленського я ставлюся нейтрально. До президентства ні він, ні його "Квартал 95" не цікавили. Єдине, що мене розчарувало в ньому, так це лицемірство. Маючи офшори, поливати брудом інших за це – доволі низько! З приводу його ефективності скажу, що він не вивозить на всі 100%, хоч і намагається", – сказав він.

Владислав Бистрий, студент 3-го курсу Харківського національного університету імені В. М. Каразіна, вважає, що Володимир Зеленський не виконав обіцянки про те, що життя зміниться на краще.

"Зеленський при владі вже понад два роки. Його головна обіцянка була про те, що всі добре житимуть, а насправді бачимо підвищення цін. Війна не закінчилася, хоч він говорив, що піде на переговори з Путіним".

Що обіцяв Зеленський українцям