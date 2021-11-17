День студента 2021: що думають в університетах про Зеленський, Донбас та навчання в Україні

Сайт "Сегодня" поставив по п'ять питань п'ятьом студентам з різних міст та ВНЗ України

Українські студенти відкрито розповіли про те, як ставляться до президента та ситуації в країні / Колаж "Сьогодні"

До Дня студента журналіст сайту "Сегодня" вирішив поспілкуватися з винуватцями урочистостей та дізнатися про їхню думку про поточну ситуацію в країні. На нашу пропозицію відгукнулися молоді люди, які здобувають вищу освіту в різних куточках України:

Софія Сукач (Київ) – Студентка 3-го курсу Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка;

– Студентка 3-го курсу Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка; Олександра Бондар (Київ) – студентка 3-го курсу Київського національного університету культури та мистецтв;

– студентка 3-го курсу Київського національного університету культури та мистецтв; Олександр Пономаренко (Запоріжжя) – Студент 1-го курсу Запорізького національного університету;

– Студент 1-го курсу Запорізького національного університету; Людмила Козловська (Івано-Франківськ) – Студентка 2-го курсу Університету Короля Данила;

– Студентка 2-го курсу Університету Короля Данила; Владислав Швидкий (Харків) – Студент 3-го курсу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Що ви думаєте про президента Зеленського?

Софія : "Думаю, що справляється, хоч і важко йому, бідному. Досі не вважаю його відмінним лідером країни, проте насправді набагато краще, ніж очікувалося... Особисто для мене найголовніше те, що він не здав країну проросійським силам".

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Олександра : " У цьому питанні я тримаюся нейтралітету. Але якщо якось посилено розглядати всі аспекти та сфери його діяльності, то особисто мене задовольняють рішення та дії Володимира Олександровича. Взагалі, мене більше радує не верхівка нашої влади, а свобода вибору в країні. Зеленський став прикладом того, що ми справді маємо вибір і завтра будь-хто може стати новим президентом, тому що у нас не відбирають наш голос і право на демократію (на відміну від наших закордонних "сусідів")".

Олександр : "До Зеленського я ставлюся нейтрально. До президентства не він, не його "Квартал 95" не цікавив. Єдине, що мене розчарувало в ньому, так це лицемірство. Маючи офшори, поливати брудом інших за це дуже низько! З приводу його ефективності скажу , Що він не вивозить на всі 100%, хоча і намагається ".

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Людмила : "Я вважаю, що Володимир Олександрович Зеленський — людина з великої літери. Тому що те, що вона обіцяла, поступово і втілює в житті, що дуже важливо для громадян України".

Владислав : "Зеленський при владі вже понад два роки Його головна обіцянка була про те, що всі добре житимуть, а насправді бачимо підвищення цін. Війна не закінчилася, хоч він казав, що піде на переговори з Путіним".

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Софія Сукач: "Думаю, президент справляется, хоч і важко йому, бідолашному" / Фото: Facebook

Як ви загалом оцінюєте ситуацію в Україні?

Софія: "З огляду на війну з обох фронтів — східного та вовидного, ситуація не проста. Але я реально не люблю скаржитися, оскільки певна можливість реалізуватися і жити краще все ж таки є. На жаль, це не стосується педагогів, медиків, захисників — вони виконують святу місію, тому заслуговують на краще життя за умовчанням".

Олександра : "Не хочу здаватися якоюсь буркотливою бабусею, але перше слово, яке спадає на думку – це нестабільність: то все дуже класно, то все трохи гірше. Загалом – якась гра контрастів. Можливо, наша верхівка влади любить американські гірки , тому і ми з ними катаємось".

Олександр: "Все пізнається в порівнянні, і, як на мене, з рівнем життя все не так добре, як хотілося б. Як приклад можна взяти ту ж Польщу, в яку українці різко вирішили вирушити на заробітки. Якщо за одну мінімальну зарплату там можна купити Daewoo Lanos, і при цьому у людини залишаться гроші на проживання, то в Україні не факт, що через рік зможеш дозволити собі машину!Та сама ситуація і з нерухомістю.Кожній сім'ї потрібна квартира, але не всі можуть собі дозволити власне житло. мені це неправильно".

Людмила : "Якщо говорити загалом, ситуація в Україні непогана. Але мене бентежить, що люди не вірять через вакцинацію, через що ми спостерігаємо багато летальних випадків".

Владислав : "Життя в Україні кардинально погіршилося, я це бачив на своїй родині. Малий бізнес пішов у злидні, а представники великого лише нагріли руки"

Олександра Бондар: "Можливо, наша верхівка влади любить американскі гірки" / Фото: Facebook

Як ви оцінюєте ситуацію саме на Донбасі та в Криму?

Софія : "Армія стала сильнішою, це не може не тішити. А щодо Криму, як би важко не визнавати, думаю, його повернення ні для кого зараз не є пріоритетним. Не можу оцінити, наскільки це правильно…"

Олександра :" Я сама з невеликого містечка в Одеській області і, коли почалися військові дії на території Донбасу та окупація Криму, не надто переймалася цими подіями. шкурі". Поспілкувавшись з ними я зрозуміла, що те, що відбувається зараз на сході країни, впливає насамперед не на економіку чи політичний устрій, а на життя простих людей".

Олександр: "Я вважаю анексію Криму так само, як і все, що відбувається на Донбасі з боку Росії, незаконним. На мій погляд, мешканцям непідконтрольних областей дуже сильно промили мізки всілякі російські ЗМІ. І я сподіваюся, що незабаром Україна зможе повернути всі свої території".

Людмила : "Якщо говорити про політичне майбутнє цих територій, хотілося б, щоб вони повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше. Я розумію, що все важко і все залежить від влади. Але навіщо Росії "ДНР" і "ЛНР", якщо вони й так багаті на земельні ділянки".

Владислав : "Якби ця війна закінчилася через рік після того, як почалася, було б розуміння того, що це справді територія України. За підсумками, військові дії тривають уже понад 7 років, у підростаючого покоління зовсім інше уявлення про те, де їхня Батьківщина. І як би це сумно не звучало, у Криму така сама ситуація".

Олександр Пономаренко: "Я сподіваюсь, що скоро Україна зможе повернути всі свої території" / Фото: Instagram

Що Ви можете сказати про якість освіти в Україні?

Софія : "Ох, тут, на мою думку, все важко і запущено. Університети (найкращі в країні типу КНУ, КПІ) неналежно підготувалися до дистанційного навчання. А на другому році пандемії такому недбалому відношенню виправдання знайти важко..."

Олександра : "Місце, де я здобую освіту, мене влаштовує. Можу лише сказати, що досконалості немає межі, тому рости завжди є куди"

Олександр : "Його немає! У школі йде суцільна зубрьошка, через що діти просто не розуміють, де знання можуть стати в нагоді. У навчальних закладах середньої професійної та вищої освіти все те саме. Тільки до цього можна додати маніакальне бажання заробити на учнях. Мова йдеться не лише про викладачів, які одразу кажуть, що без грошей ти не здаси предмет.

Людмила : "Якщо брати за приклад університет, то краще і для студентів, і для викладачів, якщо заклад буде приватним. Адже приватники більше стежать за підвищенням кваліфікації викладача. Також дотримуються академічної доброчесності, є добре поводження зі студентами та комфортне психологічне середовище, що дуже важливо у наш час. А от із державними установами в Україні біда, адже скільки б не виділялося владою чи якимось меценатом коштів, все буде присвоєно керівництву закладу".

Владислав: "Освіта в Україні залежить від того, чи хочеш ти навчатись. Кожен сам обирає спосіб отримати знання".

Людмила Козловсmка: "Краще і для студентів, і для викладачів, якщо навчальний заклад буде приватний" / Фото: Instagram

Що б Ви попросили зробити президента, якби була така можливість?

Софія : "Насамперед, я б попросила стояти на своєму, тому що особисто для мене та моєї родини "російський світ" у рази страшніший за високі цифри у платіжках"

Олександра : "Я народилася в чесній родині, яка звикла працювати, а не просити, і мене навчили тому ж. Володимир Олександрович нехай сам обирає, що йому потрібно робити, а що ні. А якщо мені щось не подобатиметься саме в моєму житті, то постараюся виправити власноруч, а не проситиму в когось".

Олександр: "Під час зустрічі з президентом я б попросив не допускати до влади громадян, які мають бізнес (в Україні є такий закон, але його не дотримуються). Також я б попросив вирішити проблему з бідністю населення. Але не шляхом збільшення мінімальної зарплати, а, скажімо, доступною медициною, щоб вона стала безкоштовною не на папері, а наяву. – Збільшити підтримку бізнесу з боку держави".

Людмила : "Дати можливість громадянам України втілити в життя проекти, які б допомогли у розвитку держави в будь-якому русі, фінансуючи їх"

Владислав : "Щоб те, що він каже, він робив. А не голослівно обіцяв, як його попередник".