День студента 2021: что думают в университетах о Зеленском, Донбассе и учебе в Украине

Сайт "Сегодня" задал по пять вопросов пяти студентам из разных городов и ВУЗов Украины

Украинские студенты открыто рассказали о том, как относятся к президенту и ситуации в стране / Коллаж "Сегодня"

Ко Дню студента журналист сайта "Сегодня" решил пообщаться с виновниками торжества и узнать их мнение о текущей ситуации в стране. На наше предложение откликнулись молодые люди, которые получают высшее образование в разных уголках Украины:

София Сукач (Киев) — студентка 3-го курса Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко;

— студентка 3-го курса Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко; Александра Бондарь (Киев) — студентка 3-го курса Киевского национального университета культуры и искусств;

— студентка 3-го курса Киевского национального университета культуры и искусств; Александр Пономаренко (Запорожье) — студент 1-го курса Запорожского национального университета;

— студент 1-го курса Запорожского национального университета; Людмила Козловская (Ивано-Франковск) — студентка 2-го курса Университета Короля Даниила;

— студентка 2-го курса Университета Короля Даниила; Владислав Быстрый (Харьков) — студент 3-го курса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Что вы думаете о президенте Зеленском?

София: "Думаю, что справляется, хоть и тяжело ему, бедному. До сих пор не считаю его отличным лидером страны, однако на деле гораздо лучше, чем ожидалось… Лично для меня самое главное то, что он не сдал страну пророссийским силам".

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Александра: " В этом вопросе я держусь нейтралитета. Но если как-то усиленно рассматривать все аспекты и сферы его деятельности, то лично меня удовлетворяют решения и действия Владимира Александровича. Вообще меня больше радует не верхушка нашей власти, а свобода выбора в стране. Зеленский стал примером того, что мы действительно имеем выбор и завтра кто угодно может стать новым президентом, потому что у нас не отбирают наш голос и право на демократию (в отличие от наших зарубежных "соседей")".

Александр: "К Зеленскому я отношусь нейтрально. До президентства не он, не его "Квартал 95" не интересовал. Единственное, что меня разочаровало в нём, так это лицемерие. Имея офшоры, поливать грязью других за это дольно низко! По поводу его эффективности скажу, что он не вывозит на все 100%, хотя и старается".

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Людмила: "Я считаю, что Владимир Александрович Зеленский — человек с большой буквы. Потому что то, что он обещал, помаленьку и воплощает в жизни, что очень важно для граждан Украины".

Владислав: "Зеленский при власти уже более двух лет Его главное обещание было о том, что все будут хорошо жить, а на деле видим повышения цен. Война не закончилась, хоть он говорил, что пойдёт на переговоры с Путиным".

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София Сукач: "Думаю, президент справляется, хоть и тяжело ему, бедному" / Фото: Facebook

Как вы в общем оцениваете ситуацию в Украине?

София: "Учитывая войну с обоих фронтов — восточного и вовидного, ситуация не простая. Но я реально не люблю жаловаться, поскольку определенная возможность реализоваться и жить лучше все же есть. К сожалению, это не касается педагогов, медиков, защитников — они выполняют святую миссию, поэтому заслуживают лучшей жизни по умолчанию".

Александра: "Не хочу казаться какой-то ворчливой бабушкой, но первое слово, которое приходит в голову – это нестабильность: то все очень классно, то все немного хуже. В общем – какая-то игра контрастов. Возможно, наша верхушка власти любит американские горки, поэтому и мы с ними катаемся".

Александр: "Все познаётся в сравнении, и, как по мне, с уровнем жизни все не так хорошо, как хотелось-бы. Как пример можно взять ту же Польшу, в которую украинцы резко решили отправиться на заработки. Если за одну минимальную зарплату там можно купить Daewoo Lanos, и при этом у человека останутся деньги на проживание, то в Украине не факт, что через год сможешь позволить себе машину! Такая же ситуация и с недвижимостью. Каждой семье нужна квартира, но не все могут себе позволить собственное жилье. Как по мне, это неправильно".

Людмила: "Если говорить в целом, ситуация в Украине неплохая. Но меня смущает, что люди не верят в силу вакцинации, из-за чего мы наблюдаем много летальных случаев".

Владислав: "Жизнь в Украине кардинально ухудшилась, я это видел на своей семье. Малый бизнес ушёл в нищету, а представители крупного только нагрели руки".

Александра Бондарь: "Возможно, наша верхушка власти любит американские горки" / Фото: Facebook

Как вы оцениваете ситуацию конкретно на Донбассе и в Крыму?

София: "Армия стала сильнее, это не может не радовать. А что касается Крыма, как бы трудно ни было признавать, думаю, его возвращение ни для кого сейчас не является приоритетным. Не могу оценить, насколько это правильно…"

Александра:" Я сама из небольшого городка в Одесской области и, когда начались военные действия на территории Донбасса и оккупация Крыма, не слишком беспокоилась этими событиями. Сейчас же, переехав в столицу, в моем окружении появилось много людей, испытавших весь этот ужас на "своей шкуре". Пообщавшись с ними я поняла, что происходящее сейчас на востоке страны влияет прежде всего не на экономику или политическое устройство, а на жизнь простых людей".

Александр: "Я считаю аннексию Крыма также, как и все, что происходит на Донбассе со стороны России, незаконным. На мой взгляд, жителям неподконтрольных областей очень сильно промыли мозги всевозможные российские СМИ. И я надеюсь, что вскоре Украина сможет вернуть все свои территории".

Людмила: "Если говорить о политическом будущем этих территорий, хотелось бы, чтобы они вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, которые были раньше. Я понимаю, что все тяжело и все зависит от власти. Но зачем России "ДНР" и "ЛНР", если они и так богаты земельными участками".

Владислав: "Если бы эта война закончилась через год после того, как началась, было бы понимание того, что это действительно территория Украины. По итогу, военные действия длятся уже более 7 лет, у подрастающего поколения совсем другое представление о том, где их Родина. И как бы это печально не звучало, в Крыму такая же ситуация".

Александр Пономаренко: "Я надеюсь, что вскоре Украина сможет вернуть все свои территории" / Фото: Instagram

Что Вы можете сказать о качестве образования в Украине?

София: "Ох, здесь, по моему мнению, все тяжело и запущено. Университеты (лучшие в стране типа КНУ, КПИ) ненадлежаще подготовились к дистанционному обучению. А на втором году пандемии такому халатному отношению оправдание найти трудно…"

Александра: "Место, где я получаю образование, меня устраивает. Могу только сказать, что совершенству нет предела, поэтому расти всегда есть куда".

Александр: "Его нет! В школе идёт сплошная зубрешка, из-за чего дети попросту не понимают, где знания могут пригодиться. В учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования все то же самое. Только к этому можно добавить маниакальное желание заработать на учениках. Речь идет не только о преподавателях, которые сразу говорят, что без денег ты не сдашь предмет. Но и о самих учреждениях, которые присваивают половину их того, что заработал студент на практике".

Людмила: "Если брать в пример университет, то лучше и для студентов, и для преподавателей, если заведение будет частным. Ведь частники больше следят за повышением квалификации преподавателя. Также придерживаются академической добропорядочности, присутствует хорошее обращение со студентами и комфортная психологическая среда, что очень важно в наше время. А вот с государственными учреждениями в Украине беда, ведь сколько бы не выделялось властью или каким-то меценатом средств, все будет присвоено руководству заведения".

Владислав: "Образование в Украине зависит от того, хочешь ли ты учится. Каждый сам выбирает способ получить знания".

Людмила Козловская: "Лучше и для студентов, и для преподавателей, если учебное заведение будет частным" / Фото: Instagram

Что Вы попросили бы сделать президента, если бы была такая возможность?

София: "Прежде всего, я бы попросила стоять на своем, потому что лично для меня и моей семьи "русский мир" в разы страшнее высоких цифр в платежках".

Александра: "Я родилась в честной семье, привыкшей работать, а не просить, и меня научили тому же. Владимир Александрович пусть сам выбирает, что ему нужно делать, а что нет. А если мне что-то не будет нравиться именно в моей жизни, то постараюсь исправить собственноручно, а не буду просить у кого".

Александр: "При встрече с президентом я бы попросил не допускать к власти граждан, у которых есть бизнес (в Украине есть такой закон, но его не соблюдают). Также я бы попросил решить проблему с бедностью населения. Но не путём увеличения минимальной зарплаты, а, скажем, доступной медициной. Чтобы она стала бесплатной не на бумаге, а наяву. И последнее — увеличить поддержку бизнеса со стороны государства".

Людмила: "Дать возможность гражданам Украины воплотить в жизнь проекты, которые помогли бы в развитии государства в любом движении, финансируя их".

Владислав: "Чтобы то, что он говорит, он делал. А не голословно обещал, как его предшественник".