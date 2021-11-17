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"У нас любят американские горки": студенты оценили уровень жизни в Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
17 ноября, 19:46
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Сегодняшние студенты жалуются на нестабильность, маленькие зарплаты и удивляются антивакцинаторам
Студенты прекрасно ориентируются в том, что происходит в стране / Коллаж "Сегодня"
Студенты прекрасно ориентируются в том, что происходит в стране / Коллаж "Сегодня"

Украинские студенты из разных регионов страны рассказали в интервью "Сегодня" ко Дню студента, что они думают о ситуации в Украине.

Мнения студентов

Ученица 3-го курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко София Сукач видит, что ситуация непростая.

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"Учитывая войну с обоих фронтов — восточного и ковидного, ситуация не простая. Но я реально не люблю жаловаться, поскольку определенная возможность реализоваться и жить лучше все же есть. К сожалению, это не касается педагогов, медиков, защитников — они выполняют святую миссию, поэтому заслуживают лучшей жизни по умолчанию", – говорит девушка.

Студентка 3-го курса Киевского национального университета культуры и искусств Александра Бондарь сравнила происходящее в стране с "американскими горками".

"Первое слово, которое приходит в голову – это нестабильность. То все очень классно, то все немного хуже. В общем – какая-то игра контрастов. Возможно, наша верхушка власти любит американские горки, поэтому и мы с ними катаемся", – резюмировала Александра.

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Александр Пономаренко (студент 1-го курса Запорожского национального университета) сравнил возможности заработка в Польше и в Украине, и наша страна в его рейтинге проиграла.

"Все познаётся в сравнении, и, как по мне, с уровнем жизни все не так хорошо, как хотелось бы. Как пример можно взять ту же Польшу, в которую украинцы резко решили отправиться на заработки. Если за одну минимальную зарплату там можно купить Daewoo Lanos, и при этом у человека останутся деньги на проживание, то в Украине не факт, что через год сможешь позволить себе машину! Такая же ситуация и с недвижимостью. Каждой семье нужна квартира, но не все могут себе позволить собственное жилье. Как по мне, это неправильно", – заметил Александр.

Людмила Козловская (Ивано-Франковск) — студентка 2-го курса Университета Короля Даниила: "Если говорить в целом, ситуация в Украине неплохая. Но меня смущает, что люди не верят в силу вакцинации, из-за чего мы наблюдаем много летальных случаев".

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Наше будущее

Студенты, с которыми пообщалось "Сегодня" поделились своими мыслями по ряду тем.

студенты
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