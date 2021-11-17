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"Маниакально хотят заработать на учениках": студенты пожаловались на образование в Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
17 ноября, 16:53
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Некоторые студенты считают, что лучше учиться в частном университете, чем в государственном
Студенты рассказали, что думают о качестве образования в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Студенты рассказали, что думают о качестве образования в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Ученики вузов из разных уголков страны рассказали в интервью "Сегодня" ко Дню студента, что думают о качестве образования в Украине.

Так, ученица 3-го курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко София Сукач сказала, что здесь все тяжело и запущено.

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"Университеты (лучшие в стране типа КНУ, КПИ) ненадлежаще подготовились к дистанционному обучению. А на втором году пандемии такому халатному отношению оправдание найти трудно…" – отметила девушка.

А вот студентка 3-го курса Киевского национального университета культуры и искусств Александра Бондарь рассказала, что место, где она учится, ее устраивает: "Могу только сказать, что совершенству нет предела, поэтому расти всегда есть куда".

В свою очередь Александр Пономаренко (студент 1-го курса Запорожского национального университета) заявил, что образования нет.

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"В школе идет сплошная зубрешка, из-за чего дети попросту не понимают, где знания могут пригодиться. В учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования все то же самое. Только к этому можно добавить маниакальное желание заработать на учениках. Речь идет не только о преподавателях, которые сразу говорят, что без денег ты не сдашь предмет. Но и о самих учреждениях, которые присваивают половину их того, что заработал студент на практике", – сказал парень.

Студентка 2-го курса Университета Короля Даниила Людмила Козловская считает, что с государственными учреждениями в Украине все очень плохо.

"Если брать в пример университет, то лучше и для студентов, и для преподавателей, если заведение будет частным. Ведь частники больше следят за повышением квалификации преподавателя. Также придерживаются академической добропорядочности, присутствует хорошее обращение со студентами и комфортная психологическая среда, что очень важно в наше время", – сказала она.

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Владислав Быстрый (студент 3-го курса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина) считает, что образование в Украине зависит от того, хочешь ли ты учиться: "Каждый сам выбирает способ получить знания".

Что известно о Дне студента

  • День студента был учрежден в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов в память о трагических событиях. В этот день в 1939 году фашисты арестовали и расстреляли лидеров чешского Союза студентов.
  • 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь Заксенхаузен.
  • Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в тюремных застенках в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.
  • В память этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный день студентов.

Ранее мы сообщали, что студенты рассказали, что думают о Донбассе и Крыме.

Также напомним, студенты дали оценку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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