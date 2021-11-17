"Там Россия сильно промыла мозги": что студенты думают о Донбассе и Крыме

В День студента молодые люди поделились своим мнением о ситуации в стране

Украинские студенты рассказали о том, как относятся к войне на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Ученики ВУЗов из разных уголков страны рассказали, что думают о войне на Донбассе и временной оккупации Крыма. Они поделились своими мыслями в интервью "Сегодня" ко Дню студента.

Так ученица 3-го курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко София Сукач отметила, что армия стала сильнее и ее это не может не радовать

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"А что касается Крыма, как бы трудно ни было признавать, думаю, его возвращение ни для кого сейчас не является приоритетным. Не могу оценить, насколько это правильно…", – сказала девушка.

А вот студентка 3-го курса Киевского национального университета культуры и искусств Александра Бондарь рассказала, что не слишком беспокоилась, когда на территории Донбасса начались военные действия. Она добавила, что сама родом из небольшого городка в Одесской области.

" Сейчас же, переехав в столицу, в моем окружении появилось много людей, испытавших весь этот ужас на "своей шкуре". Пообщавшись с ними я поняла, что происходящее сейчас на востоке страны влияет прежде всего не на экономику или политическое устройство, а на жизнь простых людей", – отметила студентка.

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В свою очередь Александр Пономаренко (студент 1-го курса Запорожского национального университета) уверенно заявил, что считает оккупацию Крыма, как и все, что происходит на Донбассе со стороны России, незаконным.

"На мой взгляд, жителям неподконтрольных областей очень сильно промыли мозги всевозможные российские СМИ. И я надеюсь, что вскоре Украина сможет вернуть все свои территории", – сказал парень.

А вот студентка 2-го курса Университета Короля Даниила Людмила Козловская выразила надежду, что оккупированные территории когда-то снова вернутся в состав Украины: "Я понимаю, что все тяжело и все зависит от власти. Но зачем России "ДНР" и "ЛНР", если они и так богаты земельными участками".

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Владислав Быстрый (студент 3-го курса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина) считает, что если бы эта война закончилась через год после того, как началась, было бы понимание того, что это действительно территория Украины.

"По итогу, военные действия длятся уже более 7 лет, у подрастающего поколения совсем другое представление о том, где их Родина. И как бы это печально не звучало, в Крыму такая же ситуация", – подытожил Владислав.

История Дня студента

День студента был учрежден в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов. Праздник посвящен трагедии. В этот день в 1939 году фашисты арестовали и расстреляли лидеров чешского Союза студентов. 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь в Заксенхаузен.

Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный День студентов. В Украине День студента был назначен президентским указом в 1999 году.

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