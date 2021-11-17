"Там Росія сильно промила мізки": що студенти думають про Донбас і Крим

У День студента молоді люди поділилися своєю думкою щодо ситуації в країні

Українські студенти розповіли про те, як ставляться до війни на Донеччині. Фото: колаж "Сьогодні"

Учні ВНЗ з різних куточків країни розповіли, що думають про війну на Донбасі та тимчасову окупацію Криму. Вони поділилися своїми думками в інтерв'ю "Сьогодні" до Дня студента

Так учениця 3-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Софія Сукач зазначила, що армія стала сильнішою і її це не може не тішити

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"А щодо Криму, хоч би як важко визнавати, думаю, його повернення ні для кого зараз не є пріоритетним. Не можу оцінити, наскільки це правильно…", - сказала дівчина.

А ось студентка 3-го курсу Київського національного університету культури та мистецтв Олександра Бондар розповіла, що не надто переймалася, коли на території Донбасу розпочалися воєнні дії. Вона додала, що сама родом із невеликого містечка на Одещині.

" Нині ж, переїхавши до столиці, в моєму оточенні з'явилося багато людей, які пережили увесь цей жах на "власній шкурі". Поспілкувавшись з ними я зрозуміла, що те, що відбувається зараз на сході країни, впливає насамперед не на економіку чи політичний устрій, а на життя простих людей", – зазначила студентка.

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В свою чергу Олександр Пономаренко (студент 1-го курсу Запорізького національного університету) впевнено заявив, що вважає окупацію Криму, як і все, що відбувається на Донбасі з боку Росії, незаконним.

"На мій погляд, мешканцям непідконтрольних областей дуже сильно промили мізки всілякі російські ЗМІ. І я сподіваюся, що незабаром Україна зможе повернути всі свої території", - сказав хлопець.

А ось студентка 2-го курсу Університету Короля Данила Людмила Козловська висловила сподівання, що окуповані території колись знову повернуться до складу України: "Я розумію, що все важко і все залежить від влади. Але навіщо Росії "ДНР" та "ЛНР", якщо вони й так багаті на земельні ділянки".

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Владислав Швидкий (студент 3-го курсу Харківського національного університету імені В. М. Каразіна) вважає, що якби ця війна закінчилася через рік після того, як почалася, було б розуміння того, що це справді територія України.

"За підсумками, військові дії тривають уже понад 7 років, у підростаючого покоління зовсім інше уявлення про те, де їхня Батьківщина. І як би це сумно не звучало, в Криму така сама ситуація", – підсумував Владислав.

Історія Дня студента

День студента почали святкувати у Лондоні в 1941 році на міжнародній зустрічі студентів. Свято присвячене трагедії. У цей день в 1939 році нацисти заарештували і розстріляли лідерів чеського Союзу студентів. 1200 студентів були заарештовані і відправлені у концтабір в Заксенхаузені.

Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в застінках в'язниці в празькому районі Рузіне. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був встановлений Міжнародний День студентів. В Україні День студента був призначений президентським указом в 1999 році.

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