Точно пішов? ЗМІ дізналися нові деталі про звільнення Арестовича з ОПУ

Арестович заявляв, що причиною звільнення стали особисті причини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Офісі президента немає заяви Олексія Арестовича про звільнення його з посади радника керівника ОП Андрія Єрмака.

Про це заявив Департамент з питань звернень громадян Офісу президента, повідомляють "Українські новини".

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Офіційна відповідь

Крім цього, додано копію офіційної відповіді з Офісу президента.

/ Фото: Українські новини

Звільнення Арестовича

17 січня Олексій Арестович розповів, що звільнився з посади позаштатного радника керівника Офісу президента України та спікера української делегації у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.

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Причиною звільнення за власним бажанням стали, за його словами, особисті причини. Арестович зазначив, що це поки що неофіційна інформація.

Нагадаємо, Олексій Арестович раніше повідомляв, що рішення звільнитися з усіх офіційних посад виникло в нього спонтанно. На своїй сторінці у Facebook він зізнався, що до такого рішення його підштовхнула слабкість української влади.

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