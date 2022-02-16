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Точно уволился? СМИ узнали новые детали об уходе Арестовича из ОПУ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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16 февраля, 14:20
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Арестович заявлял, что причиной увольнения стали личные причины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Офисе президента нет заявления Алексея Арестовича об увольнении его с должности советника руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом заявил Департамент по вопросам обращений граждан Офиса президента, сообщают "Українські Новини".

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Официальный ответ

Кроме этого, приложена копия официального ответа из Офиса президента.

/ Фото: Українські новини

Увольнение Арестовича

17 января Алексей Арестович рассказал, что уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Причиной увольнения по собственному желанию стали, по его словам, личные причины. Арестович отметил, что это пока неофициальная информация.

Напомним, Алексей Арестович ранее сообщал, что решение уволиться со всех официальных должностей возникло у него спонтанно. На своей странице в Facebook он признался, что к такому решению его подтолкнула слабость украинской власти.

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