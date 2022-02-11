Суд ухвалив рішення у справі Порошенка

Прокурори вимагали змінити запобіжний захід п'ятому президенту

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Київський апеляційний суд 11 лютого залишив без зміни рішення попередньої інстанції про запобіжний захід п'ятому президенту України, народному депутату від "Європейської солідарності" Петру Порошенку

"Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Петру Порошенку. Він залишається під особистим зобов'язанням", – повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Петро Порошенко / Фото: facebook.com/petroporoshenko

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Прокурори вимагали змінити запобіжний захід Порошенку з особистого зобов'язання на арешт з можливістю виходу під заставу 1 млрд грн. Адвокати політика своєю чергою вимагали скасувати запобіжний захід взагалі.

Сторона захисту також вимагає скасування рішення про арешт майна п'ятого президента України. Цю апеляцію суд може розглянути у березні.

Справа Порошенка