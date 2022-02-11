Суд ухвалив рішення у справі Порошенка

Київський апеляційний суд 11 лютого залишив без зміни рішення попередньої інстанції про запобіжний захід п'ятому президенту України, народному депутату від "Європейської солідарності" Петру Порошенку
"Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Петру Порошенку. Він залишається під особистим зобов'язанням", – повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Прокурори вимагали змінити запобіжний захід Порошенку з особистого зобов'язання на арешт з можливістю виходу під заставу 1 млрд грн. Адвокати політика своєю чергою вимагали скасувати запобіжний захід взагалі.
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Сторона захисту також вимагає скасування рішення про арешт майна п'ятого президента України. Цю апеляцію суд може розглянути у березні.
Справа Порошенка
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто він був відправлений за місцем проживання, і навіть за місцем роботи.
- Незадовго до цього, 17 грудня, слідчі ДБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув до закордонної поїздки, яка тривала місяць.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва, де його зустрічали прихильники.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.