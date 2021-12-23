Столтенберг дав пораду Путіну на свята

Йдеться про десятки тисяч військовослужбовців, зосереджених поблизу російсько-українського кордону

Єнс Столтенберг (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента РФ Володимира Путіна відвести російські збройні сили від українського кордону. Він порадив зробити це напередодні новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомляє dpa.

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Генсек НАТО наголосив, що Москва має можливість забезпечити всім зацікавленим сторонам мирний і спокійний святковий період. Він особливо виділив масштаб нарощування військових сил РФ та відсутність ознак його припинення чи уповільнення. Столтенберг не пояснив, чи бачить у пересуванні російських військ спробу Москви домогтися поступок від Альянсу з питань безпеки.

Право НАТО

Генсек НАТО висловив готовність до розмови з Москвою у світлі її вимог гарантій безпеки. Водночас голова Альянсу відкинув ідеї про можливе неприйняття до складу НАТО окремих держав, зокрема, Україну.

"Ми не можемо ставити під сумнів право НАТО захищати всіх союзників, а також основний принцип, за яким кожна нація має право обирати свій власний шлях", – наголосив Столтенберг.

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Позиція Росії про свою можливість вирішувати, що можуть чи не можуть робити її сусіди, означає повторне запровадження поняття "сфер впливу", зазначив генеральний секретар Альянсу.

"Це абсолютно суперечить усьому, що забезпечувало мир та стабільність у Європі після закінчення холодної війни", – додав він.

Ультиматум РФ щодо НАТО