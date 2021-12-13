Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Влада Події

"Радянський борг" України. Київ пояснив Путіну, чому йому нічого не "світить"

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 грудня, 14:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія після розпаду СРСР не надала інформації щодо вартості українських активів
МЗС України вважає, що Путін маніпулює фактами
МЗС України вважає, що Путін маніпулює фактами / Фото: Колаж: Сьогодні

Заява президента Росії Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов'язань про передачу РФ зарубіжних активів СРСР – маніпуляція фактами. Про це у коментарі "Сегодня" сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. Відповідно до договору частка нашої держави у загальній сумі боргу та активів СРСР становить 16,37%.

Реклама

Угода про "нульовий варіант"

У 1994 році Україна та Росія підписали так звану "угоду про нульовий варіант", згідно з якою РФ зобов'язалася виплатити українську частку у зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. З свого боку Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

Документ не набрав чинності

"В той же час, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, які повинні були передаватися, унеможливило ратифікацію угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ", – сказав він.

Він наголосив, що виходячи з вищевикладеного, "говорити про невиконання будь-яких зобов'язань без належного правового процесу видається необґрунтованим".

Що вимагає Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що кілька республік колишнього СРСР, зокрема Україна, досі не передали Росії закордонну власність Радянського Союзу , Що мали зробити в обмін на погашення Росією їх зовнішнього боргу.

Реклама

Він нагадував, що у 1993 році Росія взяла на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього СРСР, за всі колишні союзні республіки "в розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть закордонні активи колишнього Радянського Союзу", проте Україна цього не зробила.

Хто сумує за Союзом

Геттемюллер вважає, що Путін ніяк не може заспокоїтися через розпад СРСР та намагається повернути Україну у сферу впливу РФ. Вона зазначила, що для США та НАТО Україна є незалежною країною і вони збираються її захищати.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував парламентаріям проаналізувати, чому 30 років тому розпався Радянський Союз. Для вивчення цього питання він виділив цілий грудень.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

61 210

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти