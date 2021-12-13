"Советский долг" Украины. Киев объяснил Путину, почему ему ничего не "светит"

Россия после распада СССР не предоставила информацию о стоимости украинских активов

МИД Украины считает, что Путин манипулирует фактами / Фото: Коллаж: Сегодня

Заявление президента России Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче РФ зарубежных активов СССР – манипуляция фактами. Об этом в комментарии "Сегодня" сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

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Соглашение о "нулевом варианте"

В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

Документ не вступил в силу

"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ", – сказал он.

Он подчеркнул, что исходя из вышеизложенного, "говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным".

Что требует Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несколько республик бывшего СССР, в частности Украина, до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.

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Он напоминал, что в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР, за все бывшие союзные республики "в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза", однако Украина этого не сделала.

Кто страдает о Союзе

Геттемюллер считает, что Путин никак не может успокоиться из-за распада СССР и пытается вернуть Украину в сферу влияния РФ. Она отметила, что для США и НАТО Украина – независимая страна и они собираются ее защищать.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил парламентариям проанализировать, почему 30 лет назад распался Советский Союз. Для изучения этого вопроса он выделил целый декабрь.