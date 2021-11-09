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У Держдумі РФ місяць розслідуватимуть, чому розпався СРСР

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
9 листопада, 16:45
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В Україні вже жорстко тролять голову Держдуми Володіна
На пленарному засіданні Держдуми РФ згадали розпад СРСР. Фото: колаж "Сьогодні"
На пленарному засіданні Держдуми РФ згадали розпад СРСР. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував парламентаріям проаналізувати, чому 30 років тому розпався Радянський Союз. Для вивчення цього питання він виділив цілий грудень.

Про це Володін заявив під час пленарного засідання.

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"Ось давайте проаналізуємо. Республіки, національні республіки, самовизначення націй закладено фактично спочатку під час побудови держави. Помилки спричинили розпад країни. Країна розпалася через це, люди постраждали. Ми зараз з вами висновки маємо робити з цього, роблячи все для зміцнення держави", – сказав він.

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пожартував над Володіним, опублікувавши "план" російського парламенту на грудень у своєму Telegram. Він написав, що у Держдумі почали вирішувати "важливі державні питання".

"Володін заявив, що вони весь грудень планують аналізувати, чому розпався СРСР. Плани Держдуми на листопад: 1. Дізнатися, що розпався Радянський Союз. Плани Держдуми на грудень: 1. Дізнатися, чому розпався Радянський Союз. 2. Новий рік", – йдеться у повідомленні.

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Потім нардеп додав ще один коментар: "Червень 2022. Володін: Ми тут подумали і вирішили вийти з Ліги Націй".

Тролінг від Гончаренка

  • Раніше народний депутат Олексій Гончаренко потролив росіян заявою про включення його спостерігачем до офіційної делегації ПАРЄ на виборах до російської Держдуми.
  • Гончаренко посварився в Мережі зі Скабєєвою через тематику футболок і граматичних тонкощів. Вони обмінялися взаємними коментарями в соцмережах Гончаренко опублікував фото у футболці з написом Less Russian gas (Менше російського газу). На сесії ПАРЄ він подарував такі ж футболки представникам делегацій Литви і Польщі. У відповідь Скабєєва, додавши одну букву, запропонувала інший варіант цієї фрази: Bless Russian gas (Благослови (або Бережи Бог) російський газ). Український депутат негайно на це відреагував.
  • Крім того, раніше Гончаренко приніс на ефір контрабандний подарунок "Слугам народу".

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