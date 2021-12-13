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Путін заявив про "радянський борг" України перед РФ – що він вимагає

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
13 грудня, 13:20
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Глава Кремля звинуватив Україну у невиконанні своїх "зобов'язань"
Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що кілька республік колишнього СРСР, зокрема Україна, досі не передали Росії закордонну власність Радянського Союзу, що мали зробити в обмін на погашення Росією їхнього зовнішнього боргу.

Про це він сказав у фільмі "Росія. Найновіша історія", який вийшов на телеканалі "Росія 1".

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"У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки з розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть закордонні активи колишнього Радянського Союзу. Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали ось це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", – сказав Путін.

Що відомо?

  • Україна є єдиною на пострадянському просторі країною, яка не визнала Росію правонаступницею всіх боргів та активів СРСР.
  • Наприкінці 1991 року Україна підписала Договір про правонаступність, взявши на себе зобов'язання погасити 16,37 відсотка союзного боргу та претендуючи на такий самий обсяг власності. Частка Росії, згідно з цим документом, становила 61,34 відсотка радянських активів і пасивів.
  • У грудні 1994 року, в період економічної та фінансової кризи, український уряд підписав нову угоду про так званий "нульовий варіант", що передбачав відмову Києва від української частини зовнішніх боргів та активів Радянського Союзу. Проте Верховна Рада досі не ратифікувала цей документ.
  • Таким чином, з юридичної точки зору Україна, як і раніше, має право претендувати на 16,37% від усіх активів Радянського Союзу, а це і нерухомість за кордоном, це активи, золотовалютний запас, алмазний фонд, активи за боргами, які інші держави мали перед Радянським Союзом.

Раніше ми повідомляли, що Путін назвав Україну "дітищем СРСР".

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче повернути СРСР, але цього не станеться.

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