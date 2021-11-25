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Намагається "відмотати" назад СРСР: екс-чиновниця НАТО про плани Путіна щодо Украини

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 листопада, 11:31
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На кордоні з Україною майже 100-тисячна армія – американський дипломат вважає загрозу нападу дуже реальною
Путін давно мріє повернути територію колишнього СРСР. Колаж "Сьогодні"
Путін давно мріє повернути територію колишнього СРСР. Колаж "Сьогодні"

Загроза вторгнення Росії в Україну дуже реальна на тлі скупчення військ поблизу українських кордонів. Президент РФ Володимир Путін, можливо, намагається знову відмотати історію назад і відтворити СРСР.

Таку думку висловила в інтерв'ю DW колишній заступник генсека НАТО, американський дипломат Роуз Геттемюллер.

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"Це викликає велике занепокоєння. Я якраз прочитала, що 92 тисячі російських військових перебувають у стані підвищеної готовності вздовж українських кордонів, і що на Донбасі сили сепаратистів також приведені у стан готовності. Це дуже небезпечно. Незалежно від намірів Путіна, ймовірність того, що якийсь інцидент може призвести до гарячої кризи, є дуже реальною", – каже вона.

Геттемюллер вважає, що Путін ніяк не може заспокоїтись через розпад СРСР і намагається повернути Україну до сфери впливу РФ. Вона зазначила, що для США та НАТО Україна – незалежна країна і вони збираються її захищати.

"Мене дивує те, що Путін зараз переграє історію. СРСР розпався відносно мирно, і колишні республіки стали незалежними державами. Я не знаю, чому Путін ставить під питання це важливе рішення. Моє враження – він намагається перемотати плівку назад. Сподіваюся, що це не призведе до насильства", – сказав ексзаступниця генсека НАТО.

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Американський дипломат припустила, що за допомогою військового шантажу Путін готується до зустрічі з Байденом.

Загроза нападу Росії

  • Колишній спецпредставник США щодо України Курт Волкер напередодні озвучив п'ять загроз Путіна для Європи та України. Він назвав особливу для Кремля дату, коли Росія може напасти на Україну – 30-річчя від початку розпаду СРСР.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.
  • А міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team помітила на кордоні з Україною нові танкові дивізії РФ. При цьому вони зазначають, що темпи перекидання військ повільніші, ніж у квітні цього року.

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