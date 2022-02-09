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Схиляв до дезертирства: Януковичу оголосили нову підозру

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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9 лютого, 17:01
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Йдеться про події у лютому 2014 року у Криму
Янукович отримав чергову підозру від прокуратури
Янукович отримав чергову підозру від прокуратури / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньомцу президенту України Віктору Януковичу у підбурюванні до здійснення дезертирства. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

"За даними слідства, 23 лютого 2014 року колишній президент України, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації в Гагарінському районі міста Севастополя, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання щодо забезпечення його особистої безпеки, до здійснення дезертирства", – йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

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Внаслідок таких дій експрезидента України колишній заступник начальника Управління державної охорони України – начальник Служби безпеки президента України ухилився від подальшого проходження військової служби та поїхав до Російської Федерації, зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування щодо кримінального провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Викликали до ДБР

Державне бюро розслідувань викликало експрезидента-втікача на допит 9 лютого.

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Януковича викликали в рамках кримінального провадження про дезертирство співробітників управління Держохорони, в якому фігурує також колишній заступник начальника УДО – начальник служби безпеки президента Костянтин Кобзар.

У повістці вказувалося, що Янукович має з'явитися "для отримання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні... і для допиту як підозрюваного".

Суди над Януковичем в Україні

  • 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно вибрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який ховається в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції "Межигір'я".
  • 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
  • Януковича підозрюють у незаконному зверненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, оцінюються більш ніж у 500 млн грн.
  • Крім того, Янукович почав позиватися до Верховної Ради. Він звернувся з позовом щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.
  • Член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну, оскільки його звернення з проханням ввести війська в Україну залишається у Кремлі.

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