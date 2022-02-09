Склонял к дезертирству: Януковичу огласили новое подозрение

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Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в подстрекательстве к совершению дезертирства. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"По данным следствия, 23 февраля 2014 бывший президент Украины, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота Российской Федерации в Гагаринском районе города Севастополя, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной безопасности, до совершения дезертирства", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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В результате таких действий экс-президента Украины бывший заместитель начальника Управления государственной охраны Украины – начальник Службы безопасности президента Украины уклонился от дальнейшего прохождения военной службы и уехал в Российскую Федерацию, отмечается в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Вызывали в ГБР

Государственное бюро расследований вызывало беглого экс-президента на допрос 9 февраля.

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Януковича вызвали в рамках уголовного производства о дезертирстве сотрудников управления Госохраны, в котором фигурирует также бывший заместитель начальника УГО – начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

В повестке указывалось, что Янукович должен явиться "для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве... и для допроса как подозреваемого".

Суды над Януковичем в Украине