Данилов на кордоні з Білоруссю: Розвідка доповіла про 16 тис. "біженців", готуємось

У неділю, 14 листопада, у Луцьку відбулася виїзна міжвідомча нарада під керівництвом секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова – обговорювалася ситуація навколо міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, Україна готується до різних сценаріїв розвитку подій на польсько-білоруському кордоні, українські силовики планують цілодобово слідкувати за ситуацією та будуть готові оперативно реагувати.
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"Ми повинні діяти абсолютно скоординовано, спокійно та виважено, і сповідувати державну позицію", – сказав він.
За словами Данилова, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі перебуває вже близько 16 тисяч мігрантів і "ця ситуація може безпосередньо торкнутися України".
У свою чергу глава міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський у своїй доповіді заявив, що здійснюється концентрація зусиль щодо протидії цій загрозі.
"Зокрема, задіяні всі структури МВС, відбувається взаємодія з ЗСУ, силами територіальної оборони, громадськими об'єднаннями. За словами Д. Монастирського, ключовим завданням сьогодні є забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій", – наголошують в Апараті РНБО.
Під час наради надзвичайний та повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький висловив переконання, що здійснюється "гібридна операція Союзної держави, яка має характер міграційної атаки, де мігранти є одночасно і зброєю, і жертвою", а також поінформував присутніх про етапи та динаміку цієї спецоперації та заходи реагування польської сторони.
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
- Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію.
Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.