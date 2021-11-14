Данилов на границе с Беларусью: Разведка доложила о 16 тыс. "беженцах", готовимся

В воскресенье, 14 ноября, в Луцке состоялось выездное межведомственное совещание под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова – обсуждалась ситуация вокруг миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина готовится к разным сценариям развития событий на польско-белорусской границе, украинские силовики планирует круглосуточно следить за ситуацией и будут готовы оперативно реагировать.
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"Мы должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", – сказал он.
По словам Данилова, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч мигрантов и "эта ситуация может непосредственно коснуться Украины".
В свою очередь, глава министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в своем докладе заявил, что осуществляется концентрация усилий по противодействию этой угрозе.
"В частности, задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями. По словам Д. Монастырского, ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций", – подчеркивают в Аппарате СНБО.
В ходе совещания чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий выразил убеждение, что осуществляется "гибридная операция Союзного государства, имеющая характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой", а также проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
- У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
- 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.
Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.