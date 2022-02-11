Сьогодні суд у справі Порошенка: там уже сутички депутатів з поліцією, будівля оточена (фото, відео)

В апеляційному суді Києва сьогодні, 11 лютого, адвокати п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка оскаржуватимуть запобіжний захід, який йому обрали у справі про держзраду.
10:00. Біля будівлі суду мітингувальники перекрили дорогу. Сам Порошенко поки не прибув до суду.
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Сутичка депутатів з поліцією
Під судом зібралися прихильники експрезидента, під будівлю також стягнули техніку та правоохоронців..
Вже сталися перші сутички з правоохоронцями, котрі перешкоджали встановленню сцени. Внаслідок чого сталася бійка, в якій брали участь депутати Володимир В'ятрович та Михайло Бондар від "ЄС". За даними активістів, другий нардеп постраждав.
Підозра п'ятому президенту
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
- Крім того, на паспортному контролі у Порошенка відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Після цього Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.