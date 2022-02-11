Сьогодні суд у справі Порошенка: там уже сутички депутатів з поліцією, будівля оточена (фото, відео)

Засідання суду заплановане на 11.00

Бійка під судом. Фото: колаж "Сьогодні"

В апеляційному суді Києва сьогодні, 11 лютого, адвокати п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка оскаржуватимуть запобіжний захід, який йому обрали у справі про держзраду.

10:00. Біля будівлі суду мітингувальники перекрили дорогу. Сам Порошенко поки не прибув до суду.

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Сутичка депутатів з поліцією

Під судом зібралися прихильники експрезидента, під будівлю також стягнули техніку та правоохоронців..

Фото: Прямий

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Фото: Прямий

Фото: Прямий

Фото: Прямий

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Вже сталися перші сутички з правоохоронцями, котрі перешкоджали встановленню сцени. Внаслідок чого сталася бійка, в якій брали участь депутати Володимир В'ятрович та Михайло Бондар від "ЄС". За даними активістів, другий нардеп постраждав.

Підозра п'ятому президенту