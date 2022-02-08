Санкції зараз! Маркарова назвала три рівні боротьби проти Росії

Посол України в США заявила, що Україна потребує допомоги Заходу

Оксана Маркарова розповіла також про пакет військової допомоги. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна працює із Заходом над трьома рівнями стримування агресії Російської Федерації.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Укрінформ.

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Рівні стримування

Першим рівнем Маркарова назвала політичне стримування, над яким, за її словами, успішно працює дипломатична команда України

Другий рівень – це санкції проти Росії. Маркарова зазначила, що "санкції мають бути запроваджені зараз, оскільки Путін вже напав на Україну та незаконно утримує частину територій".

На її думку, третій рівень – це зміцнення оборонного потенціалу України. Серед іншого, Оксана Маркарова розповіла про пакет військової допомоги, схвалений президентом США Джо Байденом.

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"Це було дуже своєчасно та дуже високо оцінено в Україні", – зазначила вона.

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Допомога Україні

Також посол заявила, що Україна потребує допомоги Заходу для підтримки економічної стабільності.

За її словами, гібридна агресія з боку РФ передбачає не лише військову загрозу, а й "тиск на всіх наших міжнародних партнерів, а також на всіх інвесторів та бізнес, щоб вони пішли з України".

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Загроза з боку РФ

12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року. При цьому експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

Крім цього, CNN розповіли, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що якщо над Києвом з'являться російські літаки, то столицю захищатимуть системою протиповітряної оборони У Міноборони наголосили, що українське небо зараз під захистом.

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