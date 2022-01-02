Санкції проти "Північного потоку -2": Україна вирішила допомогти Штатам

Маркарова вважає, що "Північний потік" – це зброя не лише проти України, а й проти Європи

Кожні три місяці переглядається список санкцій та доповнюється, сказала Маркарова / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна "активно надає інформацію" для розширення санкцій проти "Північного потоку-2". Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, санкції щодо "Північного потоку" накладені на всі компанії та всі судна російські, які займаються цим проектом, крім того, вони є дієвими.

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"Кожні три місяці переглядається перелік. Ми, до речі, надаємо активно інформацію нашим колегам у США для того, щоби ці санкції розширювати", – заявила посол.

За словами Маркарової, українська сторона продовжує вести "дуже активну" роботу з колегами як у Білому домі, так і в Державному департаменті, у Конгресі. Ппро те, вона вважає, що на компанію Nord Stream 2 AG також мають бути накладено санкції.

"Російська компанія Nord Stream 2 AG, зареєстрована в Швейцарії, стосовно якої було застосовано так званий вейвер, тобто накладено санкції, але вони тимчасово знято. І це той вейвер, про який ми чули під час спільної заяви тоді ще канцлера Німеччини Меркель, президента Байдена. Саме Німеччина дуже просила саме такий вейвер на цю компанію, в якій є також європейські партнери у росіян", – зазначила вона.

Також вона зазначила, що "Nord Stream 2 не є сертифікованим і не запущений роботу і він представляє загрозу не лише нашій країні. Але й Європі.

"Ми вважаємо, що це – зброя, зброя не лише проти України, а й проти Європи. І ми вважаємо, що він не має бути запущений, поки Росія не припинить агресію. Більше того, ми чуємо від США на офіційному рівні такий самий меседж .США поділяють нашу точку зору, що це – геополітичний інструмент тиску", – наголосила посол.

Санкції проти Росії

1 січня понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів по Росії закликали Білий дім оприлюднити санкції проти РФ , які будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну.

У відповідь на це голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков заявив, що заклик колишніх урядовців США може зірвати переговори президентів США та РФ .

В іноземних ЗМІ активно поширюється інформація про те, що нова німецька влада та США домовилися про жорсткі спільні дії проти "Північного потоку-2" у разі широкомасштабного вторгнення до України.

Про санкції проти російського газопроводу у разі використання газу як зброю у ФРН і США попереджають вже давно.

Але Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують із напрацюванням серйозних санкцій проти РФ через її агресію стосовно України. Країни Європейського Союзу сподіваються на дипломатичні методи врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

Переговори Путіна та Байдена

10 січня відбудуться переговори між Москвою та Вашингтоном за ультиматумом Путіна, де також обговорюватимуть майбутнє України в НАТО. Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що між Києвом та Заходом є домовленість – жодних домовленостей про Україну без України не буде.

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30 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним . За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня.

Віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек припускає можливість повної зупинки проекту "Північний потік – 2" через погрози Україні. За словами Хабека, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу.