Росіяни чи російськомовні не піддаються загрозам з боку уряду України — Держдеп США

Однак українці в Криму та на Донбасі піддаються загрозам зі сторони РФ

У Держдепі США виступили із заявою/Колаж: "Сьогодні"

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що немає достовірних повідомлень про те, що будь-які етнічні росіяни або російськомовні піддаються загрозам з боку уряду України. Однак є достовірні повідомлення про те, що в окупованому Росією Криму та на Донбасі українці стикаються з придушенням своєї культури та національної ідентичності та живуть у середовищі жорстоких репресій й страху.

Про це заявили в Держдепі США.

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У відомстві зазначили, що у Криму Росія змушує українців приймати російське громадянство або втрачати своє майно, доступ до охорони здоров’я та роботу. Ті, хто мирно висловлює спротив російській окупації або контролю, стикаються з тюремним ув'язненням за необґрунтованими причинами, поліцейськими рейдами у їхніх будинках, офіційно санкціонованою дискримінацією, а в деяких випадках тортурами та іншими зловживаннями. Релігійні та етнічні меншини переслідуються як екстремістські чи терористичні.

Загроза вторгнення Росії на територію України

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