Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 💼 Суд над Порошенко 💥 Телефонные террористы ⚡ Обстреляли офис Гордона
СЕГОДНЯ Власть События

Россияне или русскоязычные не подвергаются угрозам со стороны правительства Украины — Госдеп США

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 08:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Однако украинцы в Крыму и на Донбассе подвергаются угрозам со стороны РФ
В Госдепе США выступили с заявлением/Коллаж: "Сегодня"
В Госдепе США выступили с заявлением/Коллаж: "Сегодня"

В Государственном департаменте США заявили, что нет достоверных сообщений о том, что любые этнические русские или русскоязычные подвергаются угрозам со стороны правительства Украины. Однако есть достоверные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности, а также живут в среде жестоких репрессий и страха.

Об этом заявили в Госдепе США.

Реклама

Подробности

В ведомстве отметили, что в Крыму Россия вынуждает украинцев принимать российское гражданство или терять свое имущество, доступ к здравоохранению и работе. Те, кто мирно выражает сопротивление российской оккупации или контроля, сталкиваются с тюремным заключением на необоснованных основаниях, полицейскими рейдами в их домах, официально санкционированной дискриминацией, а в некоторых случаях пытками и другими злоупотреблениями. Религиозные и этнические меньшинства преследуются как экстремистские или террористические.

Угроза вторжения России на территорию Украины

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Блинкен не заступался, но настойчиво рекомендовал". Почему США помогли Порошенко избежать СИЗО Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко "Золотой возраст": чем 44-летний Владимир Зеленский отличается от своих ровесников, простых украинцев Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
21 января. Джордж Маршалл. 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя” Европы - автора плана Маршалла…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

72 348

заболело за неделю в Украине

+92%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять