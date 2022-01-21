Россияне или русскоязычные не подвергаются угрозам со стороны правительства Украины — Госдеп США

В Государственном департаменте США заявили, что нет достоверных сообщений о том, что любые этнические русские или русскоязычные подвергаются угрозам со стороны правительства Украины. Однако есть достоверные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности, а также живут в среде жестоких репрессий и страха.
Об этом заявили в Госдепе США.
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В ведомстве отметили, что в Крыму Россия вынуждает украинцев принимать российское гражданство или терять свое имущество, доступ к здравоохранению и работе. Те, кто мирно выражает сопротивление российской оккупации или контроля, сталкиваются с тюремным заключением на необоснованных основаниях, полицейскими рейдами в их домах, официально санкционированной дискриминацией, а в некоторых случаях пытками и другими злоупотреблениями. Религиозные и этнические меньшинства преследуются как экстремистские или террористические.
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