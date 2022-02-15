Росія має забратися! Рада прийняла звернення до Заходу

Рада приняла важное постановление / Фото: Колаж: Сьогодні
Верховна Рада звернулась до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, Європарламента для надання України зброї та посилення санкцій проти Росії. "За" ухвалу проголосували 326 депутатів, "проти" – 2, "утрималися" – 9.
У постанові ВР закликає
- продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права з використанням існуючих переговорних форматів,
- засудити дії, заяви та кроки Російської Федерації, спрямовані на підготовку підґрунтя для розширення військової та гібридної агресії проти Української держави, для якого відсутні будь-які підстави,
- продовжувати надавати політичну підтримку Україні, у тому числі шляхом здійснення візитів на рівні керівників держав, урядів та парламентів, а також лідерів міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей,
- посилити та прискорити надання Україні комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації,
- здійснювати активні політико-дипломатичні зусилля, обмін інформацією та практичні кроки з метою утримання Російської Федерації в рамках мирного переговорного процесу,
- закликати Російську Федерацію до відведення військових сил та озброєння від кордону з Україною і з тимчасово окупованих територій України, припинення військових навчань у морських акваторіях навколо України та зняття перешкод для міжнародної морської торгівлі;
- посилити санкційний тиск на Російську Федерацію як важливий елемент комплексних зусиль зі стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки, заснованої на повазі до норм і принципів міжнародного права.
Далі по темі
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого до Києва прибули два літаки з американською допомогою для швидкого розгортання, щоб посилити оборону України.
- 9 лютого в аеропорт "Бориспіль" прибув літак з військовою допомогою з Великої Британії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Цього ж дня в Київ прилетів 9-й літак з військовою допомогою із США. В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні передадуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. У разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- В Україні 3 лютого приземлився сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовували афганські чиновники для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- За результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.