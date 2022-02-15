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Росія має забратися! Рада прийняла звернення до Заходу

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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15 лютого, 11:02
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Україна закликала світову спільноту засудити дії РФ та вжити заходів
Рада приняла важное постановление
Рада приняла важное постановление / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада звернулась до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, Європарламента для надання України зброї та посилення санкцій проти Росії. "За" ухвалу проголосували 326 депутатів, "проти" – 2, "утрималися" – 9.

У постанові ВР закликає

  • продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права з використанням існуючих переговорних форматів,
  • засудити дії, заяви та кроки Російської Федерації, спрямовані на підготовку підґрунтя для розширення військової та гібридної агресії проти Української держави, для якого відсутні будь-які підстави,
  • продовжувати надавати політичну підтримку Україні, у тому числі шляхом здійснення візитів на рівні керівників держав, урядів та парламентів, а також лідерів міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей,
  • посилити та прискорити надання Україні комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації,
  • здійснювати активні політико-дипломатичні зусилля, обмін інформацією та практичні кроки з метою утримання Російської Федерації в рамках мирного переговорного процесу,
  • закликати Російську Федерацію до відведення військових сил та озброєння від кордону з Україною і з тимчасово окупованих територій України, припинення військових навчань у морських акваторіях навколо України та зняття перешкод для міжнародної морської торгівлі;
  • посилити санкційний тиск на Російську Федерацію як важливий елемент комплексних зусиль зі стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки, заснованої на повазі до норм і принципів міжнародного права.

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