Референдум щодо Криму та Донбасу — Стефанчук озвучив план дій

Таке питання допустимо порушувати на Всеукраїнському референдумі

Мешканці Донецька та Луганська зможуть проголосувати. Але не вдома / Колаж "Сьогодні"

У разі прийняття рішення про проведення референдуму, долю Донбасу та Криму вирішуватимуть мешканці всієї України та виключно на підконтрольних українській владі територіях.

Про це розповів під час брифінгу речник Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає програма "Факти".

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Всеукраїнський референдум

"Всі питання, які вирішуються в Україні, це питання України – не окремо тимчасово окупованих територій, не Криму, не Донбасу. Це питання всієї України. І тому абсолютно логічно, що якщо ці питання будуть ставитися, думку щодо них повинна висловлювати вся Україна. Зокрема і люди, які були вимушені залишити тимчасово окуповані території, АР Крим. Їхня думка теж буде врахована", – зазначив Стефанчук.

Жителі тимчасово окупованих територій зможуть взяти участь у такому референдумі. Для цього їм доведеться приїхати на підконтрольні владі України території та там проголосувати.

Болюче питання