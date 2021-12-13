Референдум щодо Донбасу? У Кремлі відреагували на слова Зеленського

Пєсков також відповів на висловлювання президента України про прямі переговори з Путіним

Пєсков відповів Зеленському. Колаж "Сьогодні"

Проводити референдум з Донбасу чи ні – це внутрішні справи України. А от прямі переговори щодо врегулювання конфлікту Київ має вести не з Москвою, а з бойовиками т.зв. "Л/ДНР".

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

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Він прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що можна було б провести референдум щодо Донбасу.

"Проведення референдуму щодо Донбасу – внутрішня справа України. Там, звісно, цікаво б дізнатися, як би могло бути сформульоване питання для цього референдуму", – сказав Пєсков.

Також він відповів на заяву Зеленського про можливість окремого формату переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Щодо обговорення Донбасу між Росією та Україною, то ми хочемо ще раз нагадати, що Росія не є учасницею конфлікту. Це внутрішньоукраїнський конфлікт. Врегулювати його можна лише мирним шляхом та шляхом налагодження прямих контактів між офіційним Києвом та представниками самопроголошених республік", – наголосив спікер Кремля.

Переговорів із бойовиками точно не буде

Москва не перший рік регулярно нав'язує Україні прямі переговори з ватажками бойовиків, щоб цим легітимізувати і самі "Л/ДНР", а Росію представити посередником урегулювання конфлікту.

Проте Володимир Зеленський раніше вже чітко заявив, що не збирається розмовляти з терористами – його цікавить лише зустріч із Путіним.

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А що із "референдумом Зеленського"?

Колишній спікер Верховної Ради, нардеп Дмитро Разумков нагадав Зеленському, як має відбуватися референдум щодо Донбасу. Конкретики у словах президента не прозвучало, вважає депутат.

Нагадаємо, в Україні діє закон про референдум, який забороняє виносити на всеукраїнське голосування питання незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.