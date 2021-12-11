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Тож не працює. Разумков нагадав Зеленському, як має відбуватися референдум щодо Донбасу

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
11 грудня, 23:07
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Конкретики за словами президента не прозвучало, вважає Разумков
Розумків не проти того, що референдум може бути проведений з волі народу. Колаж "Сьогодні"
Розумків не проти того, що референдум може бути проведений з волі народу. Колаж "Сьогодні"

Заява президента України Володимира Зеленського про те, що той готовий ставити на референдум питання Криму та Донбасу, екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає "дивним".

Про це він сказав у ток-шоу "Україна з Тиграном Мартіросяном" на каналі "Україна 24".

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Деталі

На переконання Разумкова, конкретики в словах президента не прозвучало, а саме – як буде сформовано питання, яке виноситиметься на референдум. Крім того, нардеп нагадав, що за нещодавно ухваленим законом лише народ може ініціювати референдум, а не сторонні держави.

"Президент повинен знати, що закон, автором якого він був, не так працює. Якщо ми щоразу пропозиції якихось інших гіпотетичних держав виноситимемо на референдум, я хотів би нагадати, що це коштує 2 млрд гривень, а не 2 копійки" , – Заявив Разумков.

При цьому екс-спікер не проти того, що референдум може бути проведений з волі народу, але не на прохання іншої держави.

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Референдум з Донбасу

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