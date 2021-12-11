Так не работает. Разумков напомнил Зеленскому, как должен проходить референдум по Донбассу

Конкретики в словах президента не прозвучало, считает Разумков

Разумков не против того, что референдум может быть проведен по воле народа. Коллаж "Сегодня"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот готов ставить на референдум вопросы Крыма и Донбасса, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает "странным".

Об этом он сказал в ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

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По убеждению Разумкова, конкретики в словах президента не прозвучало, а именно – как будет сформирован вопрос, который будет выноситься на референдум. Кроме того, нардеп напомнил, что по недавно принятому закону только народ может инициировать референдум, а не сторонние государства.

"Президент должен знать, что закон, автором которого он был, не так работает. Если мы каждый раз пропозиции каких-то других гипотетических государств будем выносить на референдум, я хотел бы напомнить, что это стоит 2 млрд гривен, а не 2 копейки", – заявил Разумков.

При этом экс-спикер не против того, что референдум может быть проведен по воле народа, но не по просьбам другого государства.

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Референдум по Донбассу