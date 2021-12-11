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Так не работает. Разумков напомнил Зеленскому, как должен проходить референдум по Донбассу

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
11 декабря, 23:07
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Конкретики в словах президента не прозвучало, считает Разумков
Разумков не против того, что референдум может быть проведен по воле народа. Коллаж "Сегодня"
Разумков не против того, что референдум может быть проведен по воле народа. Коллаж "Сегодня"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот готов ставить на референдум вопросы Крыма и Донбасса, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает "странным".

Об этом он сказал в ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

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По убеждению Разумкова, конкретики в словах президента не прозвучало, а именно – как будет сформирован вопрос, который будет выноситься на референдум. Кроме того, нардеп напомнил, что по недавно принятому закону только народ может инициировать референдум, а не сторонние государства.

"Президент должен знать, что закон, автором которого он был, не так работает. Если мы каждый раз пропозиции каких-то других гипотетических государств будем выносить на референдум, я хотел бы напомнить, что это стоит 2 млрд гривен, а не 2 копейки", – заявил Разумков.

При этом экс-спикер не против того, что референдум может быть проведен по воле народа, но не по просьбам другого государства.

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Референдум по Донбассу

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