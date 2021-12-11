Так не работает. Разумков напомнил Зеленскому, как должен проходить референдум по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот готов ставить на референдум вопросы Крыма и Донбасса, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает "странным".
Об этом он сказал в ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".
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По убеждению Разумкова, конкретики в словах президента не прозвучало, а именно – как будет сформирован вопрос, который будет выноситься на референдум. Кроме того, нардеп напомнил, что по недавно принятому закону только народ может инициировать референдум, а не сторонние государства.
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"Президент должен знать, что закон, автором которого он был, не так работает. Если мы каждый раз пропозиции каких-то других гипотетических государств будем выносить на референдум, я хотел бы напомнить, что это стоит 2 млрд гривен, а не 2 копейки", – заявил Разумков.
При этом экс-спикер не против того, что референдум может быть проведен по воле народа, но не по просьбам другого государства.
Референдум по Донбассу
- 8 апреля Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум", предложенный им же в прошлом году.
- 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о том, что в планах провести общенациональный референдум на тему решения конфликта в Донбассе.
- Также он сообщал, что если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.
- Экс-спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что нельзя выносить на всеукраинский референдум вопрос отделения оккупированного Донбасса, так как это незаконно. По его мнению, можно голосовать за замораживание ситуации, но это не лучший выход.
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