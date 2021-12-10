Будет ли референдум по Донбассу – заявление Зеленского

Зеленский не исключил прямые переговоры с Путиным

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Не исключено, что в будущем состоится референдум по поводу Донбассу. Об этом в интервью 1+1 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", – сказал президент.

Зеленский также заявил, что не исключает возможных прямых переговоров с президентом России по Донбассу. По его словам, Европа и США поддерживают эту его идею.

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