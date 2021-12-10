Чи буде референдум щодо Донбасу – заява Зеленського

Зеленський не виключив прямі переговори з Путіним

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Не виключено, що у майбутньому відбудеться референдум стосовно Донбасу. Про це в інтерв'ю 1+1 заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. Тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті, це може бути щодо Донбасу, Криму, може бути загалом щодо припинення війни", – сказав президент.

Зеленський також заявив, що не виключає можливих прямих переговорів із президентом Росії щодо Донбасу. За його словами, Європа та США підтримують цю його ідею.

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