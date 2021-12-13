Референдум по Крыму и Донбассу — Стефанчук озвучил план действий

В случае принятия решения о проведении референдума, судьбу Донбасса и Крыма будут решать жители всей Украины и исключительно на подконтрольных украинским властям территориях.
Об этом рассказал во время брифинга спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает программа "Факты".
Всеукраинский референдум
"Все вопросы, которые решаются в Украине, это вопросы Украины – не отдельно временно оккупированных территорий, не Крыма, не Донбасса. Это вопрос всей Украины. И потому абсолютно логично, что если эти вопросы будут подниматься, мнение по ним должна выражать вся Украина. В том числе и люди, вынужденные покинуть временно оккупированные территории, АР Крым. Их мнение тоже будет учтено", — отметил Стефанчук.
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Жители временно оккупированных территорий смогу принять участие в таком референдуме. Для этого им придется приехать на подконтрольные властям Украины территории и там проголосовать.
Болезненный вопрос
- 10 декабря в интервью телеканалу 1+1 президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в будущем может состояться референдум по статусу Донбасса.
- Пока Кремль не против референдума по статусу Донбасса (вопрос Крыма там не считают стоящим на повестке дня). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- При этом действующий закон о референдуме запрещает выносить на всеукраинское голосование вопрос независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
- Чуть ранее в американских СМИ появилась информация о том, что США готовятся подтолкнуть Украину к предоставлению частичной автономии оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.