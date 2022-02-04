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Рада збереться на термінове засідання – названо дату

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 лютого, 13:10
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Депутати вимагали скликати засідання через скандал із Трухіним
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Про це в Telegram-каналі повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина.

"Цього ж дня традиційно зберемося на фракцію перед сесійним тижнем. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо ще в роботі", – написала вона.

Фракції збирали підписи саме через скандал із Трухіним. На засіданні планували заслухати керівників силових структур.

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання Верховна Рада після скандалу з Олександром Трухіним. З такою ж заявою виступав ексспікер Ради Дмитро Разумков, але дива не сталося. Як і передбачалося, сесія буде за день до виходу парламентаріїв із карантину.

Рада на карантині

27 січня Верховна Рада через спалах коронавірусу ухвалила рішення перенести пленарні засідання на середину лютого. Через загострення епідемічної ситуації після відкриття нової сесії – 1 лютого – відбудеться пленарне засідання, а 2, 3 та 4 лютого, а також 7-11 лютого, народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях та фракціях.

ДТП із Трухіним

1 лютого ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, де фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

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Після цього, Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії.

Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно немає ніякого стосунку до справи Трухіна, оскільки майже відразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.

Своєю чергою у ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудних камер поліцейських, яке опублікували ЗМІ.

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