Силовиков терміново викликають у Раду через "заліт" Трухіна

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради.
Про це заявила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику", – йдеться у заяві.
"Накопичилися питання"
Зазначається, що останнім часом до правоохоронних органів "накопичилося багато питань":
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"...щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича".
Тому Давид Арахамія вирішив ініціювати проведення позачергового засідання Верховної Ради.
"Ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх! – зазначається у заяві.
Що сказали у ГБР
Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Трухіна наразі триває, заявили у Державному бюро розслідувань.
Там також зазначили, що слідчі ГБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. Проте працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.
Нагадаємо, нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після того, як було оприлюднено відеозапис із нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року. На записі чутно, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду", а також обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським і пропонує хабар із грошей, які нібито лежать у його сумці в машині.
Скандальна ДТП
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу.
- Спочатку поліція офіційно не підтверджувала, що у справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але тепер це вже не викликає сумнівів. Проте правоохоронці все ще не встановили, чи був нардеп Трухін за кермом у момент ДТП.
- Сайт "Сьогодні" розібрався у ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали в МВС, Трухін справді був в автомобілі, який спровокував аварію на Бориспільській трасі.
- Після публікації відео з місця ДТП голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв вигнати Трухіна з партії.