Верховну Раду закрили на карантин: засідань не буде

Депутати не збиратимуться на пленарні засідання

Верховна Рада через спалах коронавірусу вирішила перенести пленарні засідання на середину лютого.

Таке рішення на засіданні парламенту 27 січня підтримали 233 народні депутати.

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Заплановано, що у понеділок, 31 січня, відбудеться засідання погоджувальної ради, а 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання.

Проте 2-4 лютого депутати продовжать роботу в комітетах, фракціях та групах. 7-11 лютого робота Верховної Ради триватиме у такому самому режимі.

14 лютого депутати проведуть погоджувальну раду, а на 15-18 лютого намічені пленарні засідання.

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Народних депутатів косить коронавірус

У парламентській фракції "Слуга народу" на коронавірус захворіли десятки депутатів.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще в 6 народних депутатів. У підсумку станом на цей момент хворіють 23 депутати", – повідомила прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, це найвищий показник захворювання у фракції за період пандемії.

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Багато політиків хворіють повторно

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у грудні перехворів на коронавірус. За його словами, хвороба була важка, у нього було запалення легень, півтора тижні він був на кисневому апараті, не міг без кисню.

Мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус вже другий раз. Він самоізолювався і став лікуватися вдома.

Крім того, повторно заразився коронавірусом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Усі були щеплені від коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується

За даними МОЗ, в Україні станом на 26 січня було зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 4847 дітей та 797 медпрацівників.

За цей же період одужали від коронавірусу 5237 осіб, госпіталізовано 3016 осіб, летальних випадків – 154.