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Путіна запросять до НАТО, але є умова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 грудня, 22:56
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У США повідомили, як довго Кремль чекатиме на гарантії НАТО
Путіна в НАТО не чекають, але доведеться запросити... для переговорів / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Путіна в НАТО не чекають, але доведеться запросити... для переговорів / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У той час як президент Росії Володимир Путін всі останні дні безперервно займається проштовхуванням своєї угоди про нерозширення НАТО (точніше, заборони Україні, Молдові та Грузії вступати до Північноатлантичного альянсу), Вашингтон не поспішає переходити до безпосередніх переговорів щодо пунктів цього договору. Імовірно, вони можуть розпочатися у січні.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США з посиланням на слова помічниці держсекретаря США Карен Донфрід, яка нещодавно побувала з візитом у Москві та Києві.

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До дати ще не просунулися

"Що стосується двосторонньої взаємодії, ми визначимо дату разом із Росією, і ми вважаємо, що це відбудеться у січні", – розказала Донфрід.

Однак, за її словами, питання НАТО обговорюватимуться, природно, у присутності представників усіх членів Альянсу. Звичайно ж, на цю зустріч буде запрошено й Росію. Тільки поки що складно назвати навіть місяць, коли така зустріч зможе бути організована. А потім усі напрацювання обговорюватимуться з представниками членів ОБСЄ.

"У контексті НАТО, звичайно ж, розмова буде присвячена питанню запрошення НАТО і Росії на зустріч. А потім ОБСЄ також просуватиметься вперед до визначення форм, які найкраще підходять для такої розмови. Тому я не маю жодних конкретних дат, щоб поділитися з вами сьогодні. Але я впевнена, що ми побачимо рух на цих напрямках у січні", – сказала помічниця держсекретаря США.

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Позиція

"Дозвольте мені пояснити: без Європи не буде переговорів щодо європейської безпеки. Будь-який діалог з Росією має враховувати занепокоєння НАТО та інших і буде ґрунтуватися на основних принципах і основоположних документах європейської безпеки", – нагадала Донфрід про головну умову до Путіна – відвести свої війська від кордонів України".

Наразі, за словами представниці Білого дому, підключені всі можливі дипломатичні канали, щоб утримати Путіна від кроку до вторгнення в Україну.

Ситуація

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