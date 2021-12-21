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Путін назвав Макрону умову для зустрічі "нормандської четвірки"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 грудня, 18:07
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Також господар Кремля повідомив, що він чекає на угоду про нерозширення НАТО
Путін привітав Макрона з днем народження - 21 грудня президенту Франції виповнилося 44 роки / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Путін привітав Макрона з днем народження - 21 грудня президенту Франції виповнилося 44 роки / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

21 грудня відбулася чергова телефонна розмова між президентом Франції Еммануелем Макроном та російським лідером Володимиром Путіним. Президент Росії Володимир Путін розповів, що від Києва чекає конкретних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а від Парижа – підтримки угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

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Поговорили

З офіційної заяви пресслужби президента РФ випливає, що Путін повідав Макрону, від яких кроків України щодо реалізації "Мінська-2" залежить можливість проведення нового саміту у "нормандському форматі".

Також обговорили питання офіційної гарантії Москві, що НАТО не розширюватиметься на схід. "Пріоритетна увага приділена проєктам договору між Росією та США про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО, які були передані відповідним адресатам, включаючи французьку сторону, а потім опубліковані. Володимир Путін поінформував про роботу, що проводиться російською дипломатією на цю тему", – передає Кремль.

Ситуація

Залишається дедалі менше країн, які вірять, що Путін просто так ганяє своїх солдатів уздовж лінії українського кордону. Американська газета The Washington Post 21 грудня видала публікацію, що уряд США розглядає варіанти допомоги українському опору на випадок, якщо Путін захопить владу у нашій країні.

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Розвідка Великої Британії попередила свій кабінет міністрів про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

За даними американського видання New York Times, США та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до можливої атаки Росії.

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