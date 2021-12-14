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Макрон зателефонував Путіну – що почув президент Франції

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 грудня, 18:10
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Перед зустріччю із Зеленським президент Франції дізнався настрої у Кремлі
Два президенти поговорили. Знову про Україну / Колаж "Сьогодні"
Два президенти поговорили. Знову про Україну / Колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон, який 15 грудня зустрінеться з президентом України на полях саміту "Східного партнерства", зателефонував до Кремля та переговорив із лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

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Версія Москви

Традиційно Володимир Володимирович поскаржився на Київ, який нібито порушує Мінські угоди. Путін знову наполягав, що ці угоди є "безальтернативною основою врегулювання внутрішньоукраїнської кризи".

Дісталося і західним країнам. Нібито завдяки "потуранню низки західних країн українська влада навмисно загострює обстановку на лінії зіткнення".

"Крім того, відбувається накачування України сучасною зброєю, що створює пряму загрозу безпеці Росії", – сказано у повідомленні Кремля.

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Питання НАТО

Під час спілкування з лідером Франції підняв Путін і нині улюблену тему юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

"Президент Росії наголосив на важливості негайного запуску міжнародних переговорів для вироблення юридично зафіксованих гарантій, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на Схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії", – сказано у повідомленні.

Що відповів Макрон, Єлисейський палац поки не повідомив.

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Ситуація

  • 8 грудня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон планував найближчим часом зустрітися зі своїми колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання lunion з посиланням на оголошення Єлисейського палацу.
  • 10 грудня президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку важливих для двох країн питань.
  • У питанні Донбасу Макрон залишається прихильником збереження переговорів у межах "Нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США.

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