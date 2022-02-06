"Нехай боїться ворог, а не ми": Кулеба різко відповів на заперечення Земаном загрози від Росії

Дмитро Кулеба засудив спроби Земана погіршити відносини Чехії з Україною

/ Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Президент Чехії Мілош Земан розкритикував уряд країни у коментарі чеським ЗМІ за рішення надати зброю Україні. Також він виступив проти відправлення чеських військ у складі груп НАТО до інших країн для посилення східних кордонів Альянсу.

Земан поставив під сумнів значущість загрози вторгнення Росії в Україну. Він схарактеризував конфлікт навколо України як "війну слів", яку, на його думку, підігрівають як Росія, так і західні країни, повідомляє DW.

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Реакція України

На заяви чеського президента відповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні Яна Липавського (глава МЗС Чехії. — Ред.). Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", – написав Кулеба в Twitter.

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Також міністр закордонних справ закликав не вірити апокаліптичним прогнозам війни в Україні.

"В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його", – заявив він.

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