"Нехай боїться ворог, а не ми": Кулеба різко відповів на заперечення Земаном загрози від Росії

Президент Чехії Мілош Земан розкритикував уряд країни у коментарі чеським ЗМІ за рішення надати зброю Україні. Також він виступив проти відправлення чеських військ у складі груп НАТО до інших країн для посилення східних кордонів Альянсу.
Земан поставив під сумнів значущість загрози вторгнення Росії в Україну. Він схарактеризував конфлікт навколо України як "війну слів", яку, на його думку, підігрівають як Росія, так і західні країни, повідомляє DW.
Реакція України
На заяви чеського президента відповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
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"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні Яна Липавського (глава МЗС Чехії. — Ред.). Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", – написав Кулеба в Twitter.
Також міністр закордонних справ закликав не вірити апокаліптичним прогнозам війни в Україні.
"В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його", – заявив він.
Допомога Заходу Україні для захисту від Росії
- 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що в Україну прибув восьмий літак з військовою допомогою США. Вага вантажу з боєприпасами становила 86 тонн.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовували афганські чиновники для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада ухвалила рішення додатково розмістити в Україні ще близько 60 військових, а також поділиться обладнанням та розвідданими.
- Уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні передадуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- В Україну з Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ. Бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії готуватимуть українських військовослужбовців.